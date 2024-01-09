Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Нет света — ряд детских садов Черноморского районы закрыли. Школы работают, но…
актуально в республике
Нет света — ряд детских садов Черноморского районы закрыли. Школы работают, но…

Нет света — ряд детских садов Черноморского районы закрыли. Школы работают, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 09.01.2024

Часть детских садов в поселке Черноморское Республики Крым закрыли из-за отсутствия электроснабжения, также сократили уроки в школах. Об этом сообщила замглавы администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная в Telegram-канале.

Детские сады в поселке Черноморское «Витоша», «Аленушка», «Солнышко», дошкольное отделение при Черноморской СШ №3 имени Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Кировской, Новоивановской, Межводненской, Окуневской и Оленевской школах функционировать не будут. Школы работают. Уроки будут сокращены, — цитирует ТАСС чиновника. 

Ранее из-за непогоды в районе отменили часть автобусов, курсирующих между поселками и селами, движение общественного транспорта сохранено в пределах поселений. Штормовое предупреждение в Крыму действует с 7 января. На полуострове синоптики прогнозируют сильные дожди, заморозки, снег и гололедицу до 10 января.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.