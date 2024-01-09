Нет света — ряд детских садов Черноморского районы закрыли. Школы работают, но…

Часть детских садов в поселке Черноморское Республики Крым закрыли из-за отсутствия электроснабжения, также сократили уроки в школах. Об этом сообщила замглавы администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная в Telegram-канале.

Детские сады в поселке Черноморское «Витоша», «Аленушка», «Солнышко», дошкольное отделение при Черноморской СШ №3 имени Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Кировской, Новоивановской, Межводненской, Окуневской и Оленевской школах функционировать не будут. Школы работают. Уроки будут сокращены, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее из-за непогоды в районе отменили часть автобусов, курсирующих между поселками и селами, движение общественного транспорта сохранено в пределах поселений. Штормовое предупреждение в Крыму действует с 7 января. На полуострове синоптики прогнозируют сильные дожди, заморозки, снег и гололедицу до 10 января.