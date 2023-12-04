Нетрезвая воровка «посетила» магазин в Инкермане

В Инкермане сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже товара из магазина одежды. Как уточнили в полиции, ранее злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и хищения чужого имущества.

Установлено, что 21-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью совершения кражи посетила магазин одежды в Инкермане. В торговом зале подозреваемая взяла два мужских спортивных костюма и один женский, а также женскую куртку, зашла в примерочную, чтобы там избавиться от антикражных датчиков на товарах. В результате манипуляций злоумышленница повредила мужские костюмы, поэтому оставила их и похитила только женскую одежду, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Инкерман» задержали подозреваемую и изъяли похищенные вещи. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»), ей грозит до двух лет лишения свободы.