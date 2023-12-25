Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Нетрезвый крымчанин «остроумно» донес на собственную жену. Ответит за слова в суде
актуально в республике
Нетрезвый крымчанин «остроумно» донес на собственную жену. Ответит за слова в суде

Нетрезвый крымчанин «остроумно» донес на собственную жену. Ответит за слова в суде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:29 25.12.2023

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Крымчанин обвиняется по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности сообщил участковому уполномоченному полиции о хранении супругой наркотических средств. Проведенной проверкой данного сообщения факт совершения супругой заявителя вышеуказанного преступления не нашел своего объективного подтверждения, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Доносчику грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.