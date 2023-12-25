Нетрезвый крымчанин «остроумно» донес на собственную жену. Ответит за слова в суде

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Крымчанин обвиняется по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности сообщил участковому уполномоченному полиции о хранении супругой наркотических средств. Проведенной проверкой данного сообщения факт совершения супругой заявителя вышеуказанного преступления не нашел своего объективного подтверждения, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Доносчику грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.