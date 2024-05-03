Нетрезвый водитель в Евпатории пытался всучить деньги «за хлопоты» дорожному инспектору. Будет суд

Читать до конца (в последнем абзаце — «расклад» наказаний для тех, кто намеревается «откупиться»).

В Евпатории сотрудниками полиции пресечен факт попытки дачи взятки. Дорожные инспекторы остановили автомобиль «Volkswagen Passat», под управлением 57-летнего жителя Сакского района, который управлял транспортным средством с признаками опьянения. За «хлопоты» (непривлечение к административной ответственности) гражданин настойчиво предлагал инспекторам ДПС денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Водителю неоднократно было разъяснено о том, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако он проигнорировал предупреждение и оставил в патрульном автомобиле указанную сумму. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки, — сообщили в МВД по РК.

Что было дальше? Сотрудники Госавтоинспекции отстранили мужчину от управления автомобилем. При проведении процедуры освидетельствования показания прибора показали 0,49 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму почти в три раза. В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. За попытку дать взятку тоже придется отвечать. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В соответствии с частью 1 статьи 291 УК РФ, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.