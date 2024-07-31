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«Нетрезвый водитель» в Симферополе: 14 нарушителей «переквалифицировались» в пешеходы

«Нетрезвый водитель» в Симферополе: 14 нарушителей «переквалифицировались» в пешеходы

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:23 31.07.2024

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведения профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в Симферополе выявили 14 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Подчеркивается, тем самым, предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей.

ГИБДД Симферополя напоминает:

Управление автомобилем в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, за которое предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность. Зачастую, именно по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные происшествия с тяжелейшими последствиями.

Госавтоинспекция приветствует дисциплинированных водителей и призывает садиться за руль только в трезвом состоянии.

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