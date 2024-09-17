Неудобный диагноз: геморрой — особенности заболевания и лечение

Лечение геморроя может быть как простым, так и сложным, в зависимости от стадии заболевания и своевременности обращения за помощью:

начальные стадии (1-2 стадия) : на ранних этапах геморрой лечится относительно легко и эффективно с помощью консервативных методов — изменения образа жизни, диеты, использования местных препаратов (свечи, мази) и народных средств. В некоторых случаях медикаментозная терапия может полностью устранить симптомы.

поздние стадии (3-4 стадия): если заболевание прогрессирует, то консервативное лечение уже менее эффективно. Требуются минимально инвазивные процедуры (склеротерапия, лигирование узлов, лазерная коагуляция) или хирургическое вмешательство (геморроидэктомия).

Хронический геморрой

Геморрой может стать хроническим, если его не лечить или лечить неправильно. Хронический геморрой характеризуется периодическими обострениями, когда симптомы (боль, кровотечения, зуд) появляются с новой силой, чередуясь с ремиссиями. При этом узлы могут становиться больше, а симптоматика — более выраженной и устойчивой к лечению.

Если не лечить геморрой

Если геморрой не лечить, могут возникнуть следующие осложнения:

тромбоз геморроидальных узлов : образование тромбов в узлах приводит к сильной боли и может требовать срочного хирургического вмешательства.

: образование тромбов в узлах приводит к сильной боли и может требовать срочного хирургического вмешательства. постоянное кровотечение : хронические кровотечения могут привести к анемии, что вызывает слабость, утомляемость, головокружение.

: хронические кровотечения могут привести к анемии, что вызывает слабость, утомляемость, головокружение. выпадение узлов : на поздних стадиях узлы могут выпасть из ануса и не вправляться обратно самостоятельно, что создаёт дискомфорт и риск осложнений.

: на поздних стадиях узлы могут выпасть из ануса и не вправляться обратно самостоятельно, что создаёт дискомфорт и риск осложнений. инфекции и воспаления : постоянное воспаление тканей может приводить к образованию трещин, парапроктиту (воспаление параректальной клетчатки) или даже свищей.

: постоянное воспаление тканей может приводить к образованию трещин, парапроктиту (воспаление параректальной клетчатки) или даже свищей. некроз узлов: если узлы пережаты и кровоснабжение прекращается, может начаться некроз тканей — это крайне болезненное и опасное состояние, требующее неотложной медицинской помощи.

Как избежать хронической формы

Чтобы не допустить перехода заболевания в хроническую форму, важно вовремя начать лечение, избегать факторов, провоцирующих обострения (например, запоров, длительного сидения, физического перенапряжения) и вести активный образ жизни.

Раннее обращение к врачу-проктологу значительно увеличивает шансы на успешное и быстрое лечение без перехода в хроническую стадию и развития осложнений.