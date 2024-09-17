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Неудобный диагноз: геморрой - особенности заболевания и лечение
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Неудобный диагноз: геморрой — особенности заболевания и лечение

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:09 17.09.2024

Геморрой — это заболевание, связанное с воспалением и увеличением вен в нижней части прямой кишки или анального канала. Оно развивается из-за ослабления венозных стенок, что приводит к образованию геморроидальных узлов — вздутых участков вен, которые могут вызывать боль, зуд, кровотечения и дискомфорт.

Геморрой бывает двух типов:

  • внутренний геморрой — узлы находятся внутри прямой кишки, обычно безболезненны, но могут кровоточить.
  • внешний геморрой — узлы образуются снаружи ануса, вызывая боль и раздражение, особенно при образовании тромбов.

Основные причины:

  • Запоры и сильное натуживание при дефекации.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Ожирение.
  • Беременность.
  • Длительное сидение.
  • Наследственная предрасположенность.

Для лечения применяются:

  • изменение диеты (больше клетчатки).
  • препараты от геморроя — свечи, мази.
  • хирургическое вмешательство (в тяжёлых случаях).

Важно своевременно обратиться к врачу для диагностики и подбора лечения.

Препараты для лечения геморроя — топ-5 

В России доступно несколько эффективных препаратов для лечения геморроя, и вот топ-5 популярных и действенных средств:

Прокто-Гливенол

  • Активные компоненты: трибенозид и лидокаин.
  • Действие: Трибенозид уменьшает проницаемость сосудов и снижает воспаление, а лидокаин обладает местноанестезирующим действием, снимая боль и зуд.
  • Форма выпуска: свечи и крем.
  • Плюсы: быстрое облегчение боли, противовоспалительное действие.
  • Минусы: возможны аллергические реакции, не рекомендован при беременности.

Проктозан

  • Активные компоненты: буфексамак, лидокаин, висмут и титан.
  • Действие: обладает противовоспалительным, обезболивающим, вяжущим и подсушивающим действием. Висмут способствует заживлению поврежденных тканей, а лидокаин снимает боль.
  • Форма выпуска: мазь и свечи.
  • Плюсы: быстро снимает воспаление и боль, эффективен при начальных стадиях геморроя.
  • Минусы: возможны аллергические реакции, не рекомендуется для длительного применения.

Релиф (мазь и свечи)

  • Активные компоненты: фенилэфрин и масло печени акулы.
  • Действие: Фенилэфрин сужает сосуды, что уменьшает отёк и зуд. Масло печени акулы способствует регенерации тканей и обладает противовоспалительными свойствами.
  • Форма выпуска: мазь и свечи.
  • Плюсы: хорошо снимает отек и зуд, способствует заживлению ран.
  • Минусы: не рекомендуется при тромбозах и для длительного использования, возможны аллергические реакции.

Постеризан

  • Активные компоненты: инактивированные клетки бактерий E. coli.
  • Действие: стимулирует иммунную систему для борьбы с воспалением, способствует регенерации поврежденных тканей.
  • Форма выпуска: мазь и свечи.
  • Плюсы: подходит для длительного применения, можно использовать после операций, при беременности и кормлении.
  • Минусы: цена выше средней.

Гепатромбин Г

  • Активные компоненты: гепарин, преднизолон и полидоканол.
  • Действие: Гепарин предотвращает образование тромбов, преднизолон снимает воспаление, а полидоканол обладает обезболивающим эффектом.
  • Форма выпуска: мазь и свечи.
  • Плюсы: эффективен при острых формах геморроя, предотвращает тромбоз, снижает воспаление.
  • Минусы: нельзя применять длительно из-за стероидного компонента (преднизолон), противопоказан при некоторых инфекциях.

Общие рекомендации

Для успешного лечения важно учитывать стадию заболевания и выбирать препараты в зависимости от симптомов. При выраженных болях лучше использовать средства с анестетиками (например, с лидокаином), а для борьбы с воспалением и тромбозами — препараты с гепарином или преднизолоном.

В любом случае, консультация с врачом-проктологом обязательна перед началом лечения, чтобы избежать побочных эффектов и правильно подобрать терапию.

Лечение геморроя — нюансы 

Лечение геморроя может быть как простым, так и сложным, в зависимости от стадии заболевания и своевременности обращения за помощью:

  • начальные стадии (1-2 стадия): на ранних этапах геморрой лечится относительно легко и эффективно с помощью консервативных методов — изменения образа жизни, диеты, использования местных препаратов (свечи, мази) и народных средств. В некоторых случаях медикаментозная терапия может полностью устранить симптомы.

  • поздние стадии (3-4 стадия): если заболевание прогрессирует, то консервативное лечение уже менее эффективно. Требуются минимально инвазивные процедуры (склеротерапия, лигирование узлов, лазерная коагуляция) или хирургическое вмешательство (геморроидэктомия).

Хронический геморрой

Геморрой может стать хроническим, если его не лечить или лечить неправильно. Хронический геморрой характеризуется периодическими обострениями, когда симптомы (боль, кровотечения, зуд) появляются с новой силой, чередуясь с ремиссиями. При этом узлы могут становиться больше, а симптоматика — более выраженной и устойчивой к лечению.

Если не лечить геморрой

Если геморрой не лечить, могут возникнуть следующие осложнения:

  • тромбоз геморроидальных узлов: образование тромбов в узлах приводит к сильной боли и может требовать срочного хирургического вмешательства.
  • постоянное кровотечение: хронические кровотечения могут привести к анемии, что вызывает слабость, утомляемость, головокружение.
  • выпадение узлов: на поздних стадиях узлы могут выпасть из ануса и не вправляться обратно самостоятельно, что создаёт дискомфорт и риск осложнений.
  • инфекции и воспаления: постоянное воспаление тканей может приводить к образованию трещин, парапроктиту (воспаление параректальной клетчатки) или даже свищей.
  • некроз узлов: если узлы пережаты и кровоснабжение прекращается, может начаться некроз тканей — это крайне болезненное и опасное состояние, требующее неотложной медицинской помощи.

Как избежать хронической формы

Чтобы не допустить перехода заболевания в хроническую форму, важно вовремя начать лечение, избегать факторов, провоцирующих обострения (например, запоров, длительного сидения, физического перенапряжения) и вести активный образ жизни.

Раннее обращение к врачу-проктологу значительно увеличивает шансы на успешное и быстрое лечение без перехода в хроническую стадию и развития осложнений.

Мази или свечи — что эффективнее?

Возвращаясь к разговору о препаратах, которые могут помочь при лечении геморроя, отметим такие нюансы. Так, выбор между мазями и свечами при лечении геморроя зависит от типа геморроя (внутренний или внешний) и выраженности симптомов. Каждый тип препаратов имеет свои особенности и преимущества — https://vn1.ru/catalog/preparaty-dlya-lecheniya-gemorroya/.

Мази

Преимущества:

  • легко наносятся на наружные геморроидальные узлы.
  • оказывают местное воздействие, снимая боль, зуд, воспаление при внешнем геморрое.
  • можно использовать для лечения трещин, раздражений и кожных воспалений вокруг ануса.

Минусы:

  • менее удобны для лечения внутреннего геморроя, так как наносить их внутрь проблематично.
  • оставляют следы на белье.

Когда использовать: мази особенно эффективны при внешнем геморрое и в случаях, когда есть воспаление, зуд или трещины вокруг ануса. Они быстро облегчают симптомы и наносятся прямо на поражённую область.

Свечи

Преимущества:

  • лучше подходят для лечения внутреннего геморроя, так как легко вводятся в прямую кишку.
  • растворяясь, оказывают местное воздействие на внутренние геморроидальные узлы, уменьшают отек, воспаление и кровотечение.

Минусы:

  • не всегда удобны при наружном геморрое, так как могут не достигать наружных узлов.

Когда использовать: свечи предпочтительны при лечении внутреннего геморроя, когда узлы находятся глубоко внутри ануса.

Можно ли использовать и мази, и свечи одновременно?

Да, многие проктологи рекомендуют комбинировать мази и свечи для более комплексного лечения, особенно если у пациента имеются как внутренние, так и внешние проявления геморроя. Например, мазь можно наносить снаружи для снятия боли и воспаления, а свечи вводить для воздействия на внутренние узлы.

Эффективность народных средств против аптечных препаратов

Народные средства при лечении геморроя могут использоваться как дополнение к основной терапии, но полагаться только на них не стоит, особенно при средней и тяжёлой стадии заболевания. В аптечных препаратах используются проверенные активные вещества, которые доказали свою эффективность в клинических испытаниях.

Популярные народные средства:

  • сидячие ванночки с отварами трав (ромашка, дубовая кора): помогают снять воспаление и уменьшить дискомфорт.
  • компрессы из сырого картофеля: иногда используются для снятия раздражения.
  • масло облепихи: обладает ранозаживляющими свойствами и часто применяется в виде компрессов или свечей.
  • мёд и прополис: их наносят на наружные узлы для заживления ран и снятия воспаления.

Минусы народных средств:

  • эффективность народных средств часто не подтверждена научными исследованиями.
  • они не всегда достаточно сильны для лечения острых или хронических форм заболевания.
  • может потребоваться длительное использование для получения результата.

Вывод:

  • аптечные средства (мазь или свечи) предпочтительны, особенно при прогрессирующем геморрое. Они оказывают более быстрый и выраженный эффект.
  • народные средства могут быть полезны на ранних стадиях или для поддерживающей терапии, но не заменят полноценного лечения.
  • оптимально использовать комбинированный подход: аптечные препараты для лечения основного заболевания и народные методы — как дополнение для снятия симптомов.

Однако при серьёзных симптомах, осложнениях или хронической форме геморроя лучше обратиться к врачу для подбора адекватной терапии.

И в завершение отметим такой момент: геморрой чаще встречается у взрослых, особенно у людей старше 45 лет, но это не означает, что дети и молодёжь полностью защищены от этого заболевания. Основные группы риска — это люди, которые сталкиваются с факторами, провоцирующими развитие геморроя, вне зависимости от возраста.

Причины геморроя в разных возрастных группах

У взрослых:

  • малоподвижный образ жизни: сидячая работа или длительное сидение.
  • запоры: которые возникают из-за недостатка клетчатки и воды в рационе.
  • тяжёлая физическая работа: подъём тяжестей и чрезмерные нагрузки.
  • беременность и роды: увеличивающееся давление на вены таза и повышение нагрузки на организм.
  • возрастные изменения: ослабление стенок вен с возрастом.

У детей и подростков:

  • запоры: довольно частая причина у детей, особенно при неправильном питании (недостаток овощей, фруктов, воды).
  • сильное натуживание: дети могут тужиться при дефекации, что создаёт давление на вены анального канала.
  • гиподинамия: хотя дети часто активны, современные дети могут проводить много времени сидя за гаджетами, что может провоцировать застой крови в тазу.
  • наследственная предрасположенность: если в семье были случаи геморроя, риск развития заболевания может увеличиться даже у молодых.

У молодых людей:

  • неправильное питание: фастфуд, дефицит клетчатки, неправильные диеты.
  • сидячий образ жизни: молодые люди часто проводят много времени за компьютером, что увеличивает риск застоя крови в области таза.
  • интенсивные физические нагрузки: чрезмерные силовые тренировки могут повысить давление на вены анального канала.

Таким образом, хотя геморрой чаще диагностируется у взрослых людей, он может возникнуть и у детей, подростков или молодых людей при наличии определённых факторов риска. Важно следить за питанием, физической активностью и избегать запоров, чтобы минимизировать вероятность его развития независимо от возраста.

ВАЖНО: любые медицинские препараты подбираются врачом и после консультации. Могут быть противопоказания.  

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