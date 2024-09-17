Неудобный диагноз: геморрой — особенности заболевания и лечение

Мази или свечи — что эффективнее?
Возвращаясь к разговору о препаратах, которые могут помочь при лечении геморроя, отметим такие нюансы. Так, выбор между мазями и свечами при лечении геморроя зависит от типа геморроя (внутренний или внешний) и выраженности симптомов. Каждый тип препаратов имеет свои особенности и преимущества — https://vn1.ru/catalog/preparaty-dlya-lecheniya-gemorroya/.
Мази
Преимущества:
- легко наносятся на наружные геморроидальные узлы.
- оказывают местное воздействие, снимая боль, зуд, воспаление при внешнем геморрое.
- можно использовать для лечения трещин, раздражений и кожных воспалений вокруг ануса.
Минусы:
- менее удобны для лечения внутреннего геморроя, так как наносить их внутрь проблематично.
- оставляют следы на белье.
Когда использовать: мази особенно эффективны при внешнем геморрое и в случаях, когда есть воспаление, зуд или трещины вокруг ануса. Они быстро облегчают симптомы и наносятся прямо на поражённую область.
Свечи
Преимущества:
- лучше подходят для лечения внутреннего геморроя, так как легко вводятся в прямую кишку.
- растворяясь, оказывают местное воздействие на внутренние геморроидальные узлы, уменьшают отек, воспаление и кровотечение.
Минусы:
- не всегда удобны при наружном геморрое, так как могут не достигать наружных узлов.
Когда использовать: свечи предпочтительны при лечении внутреннего геморроя, когда узлы находятся глубоко внутри ануса.
Можно ли использовать и мази, и свечи одновременно?
Да, многие проктологи рекомендуют комбинировать мази и свечи для более комплексного лечения, особенно если у пациента имеются как внутренние, так и внешние проявления геморроя. Например, мазь можно наносить снаружи для снятия боли и воспаления, а свечи вводить для воздействия на внутренние узлы.
Эффективность народных средств против аптечных препаратов
Народные средства при лечении геморроя могут использоваться как дополнение к основной терапии, но полагаться только на них не стоит, особенно при средней и тяжёлой стадии заболевания. В аптечных препаратах используются проверенные активные вещества, которые доказали свою эффективность в клинических испытаниях.
Популярные народные средства:
- сидячие ванночки с отварами трав (ромашка, дубовая кора): помогают снять воспаление и уменьшить дискомфорт.
- компрессы из сырого картофеля: иногда используются для снятия раздражения.
- масло облепихи: обладает ранозаживляющими свойствами и часто применяется в виде компрессов или свечей.
- мёд и прополис: их наносят на наружные узлы для заживления ран и снятия воспаления.
Минусы народных средств:
- эффективность народных средств часто не подтверждена научными исследованиями.
- они не всегда достаточно сильны для лечения острых или хронических форм заболевания.
- может потребоваться длительное использование для получения результата.
Вывод:
- аптечные средства (мазь или свечи) предпочтительны, особенно при прогрессирующем геморрое. Они оказывают более быстрый и выраженный эффект.
- народные средства могут быть полезны на ранних стадиях или для поддерживающей терапии, но не заменят полноценного лечения.
- оптимально использовать комбинированный подход: аптечные препараты для лечения основного заболевания и народные методы — как дополнение для снятия симптомов.
Однако при серьёзных симптомах, осложнениях или хронической форме геморроя лучше обратиться к врачу для подбора адекватной терапии.
И в завершение отметим такой момент: геморрой чаще встречается у взрослых, особенно у людей старше 45 лет, но это не означает, что дети и молодёжь полностью защищены от этого заболевания. Основные группы риска — это люди, которые сталкиваются с факторами, провоцирующими развитие геморроя, вне зависимости от возраста.
Причины геморроя в разных возрастных группах
У взрослых:
- малоподвижный образ жизни: сидячая работа или длительное сидение.
- запоры: которые возникают из-за недостатка клетчатки и воды в рационе.
- тяжёлая физическая работа: подъём тяжестей и чрезмерные нагрузки.
- беременность и роды: увеличивающееся давление на вены таза и повышение нагрузки на организм.
- возрастные изменения: ослабление стенок вен с возрастом.
У детей и подростков:
- запоры: довольно частая причина у детей, особенно при неправильном питании (недостаток овощей, фруктов, воды).
- сильное натуживание: дети могут тужиться при дефекации, что создаёт давление на вены анального канала.
- гиподинамия: хотя дети часто активны, современные дети могут проводить много времени сидя за гаджетами, что может провоцировать застой крови в тазу.
- наследственная предрасположенность: если в семье были случаи геморроя, риск развития заболевания может увеличиться даже у молодых.
У молодых людей:
- неправильное питание: фастфуд, дефицит клетчатки, неправильные диеты.
- сидячий образ жизни: молодые люди часто проводят много времени за компьютером, что увеличивает риск застоя крови в области таза.
- интенсивные физические нагрузки: чрезмерные силовые тренировки могут повысить давление на вены анального канала.
Таким образом, хотя геморрой чаще диагностируется у взрослых людей, он может возникнуть и у детей, подростков или молодых людей при наличии определённых факторов риска. Важно следить за питанием, физической активностью и избегать запоров, чтобы минимизировать вероятность его развития независимо от возраста.
ВАЖНО: любые медицинские препараты подбираются врачом и после консультации. Могут быть противопоказания.