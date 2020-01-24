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«Невезучий». Неудачная попытка ограбления магазина в Симферополе
Кадр из французской комедии 1986 года "Беглецы"

«Невезучий». Неудачная попытка ограбления магазина в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:25 24.01.2020

В соцсетях набирает популярность видео неудачной попытки ограбления в духе французской комедии с Пьером Ришаром «Беглецы». Самое интересное, что это произошло в Симферополе, в магазине на улице Залесской. Действие разворачивалось накануне.

Не то детектив, не то комедия. На этом видео «прекрасно» все: и действия невезучего грабителя, и травма ноги, и реакция посетителей, особенно олимпийское спокойствие седовласого мужчины. Ну и самое забавное, что горе-преступник все-таки сбежал (уковылял). Теперь его разыскивает полиция.

Зафиксирован факт попытки разбойного нападения на один из магазинов в Симферополе. Злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют весь комплекс мер, направленных на установление личности и задержание злоумышленника, — цитирует комментарий МВД по РК ИА «Крыминформ».

Впрочем, свое наказание незадачливый грабитель уже получил: поврежденные связки, сустав потребуют долгого лечения и восстановления. Другой вопрос, и много у нас людей разгуливает по крымской столице с огнестрельным оружием в сумке?

«Невезучий». Неудачная попытка ограбления магазина в Симферополе

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