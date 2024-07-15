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НЕвнимательность, НЕосторожность туристки… и уже НЕ отдых. Случай в Судаке

НЕвнимательность, НЕосторожность туристки… и уже НЕ отдых. Случай в Судаке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:42 15.07.2024

14 июля, в 10:50 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на территории музея–заповедника «Судакская крепость» туристка травмировала ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. К месту происшествия выехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии на территорию музея-заповедника, спасатели обнаружили женщину на скальном выступе южной стороны крепости. Как выяснилось, женщина по неосторожности оступилась и повредила ногу. Сотрудники МЧС Республики Крым оказали гражданке первую помощь посредством наложения фиксирующей вакуумной шины на поврежденную конечность. После этого с использованием носилок транспортировали ее к служебному автомобилю и доставили в приемный покой Судакской городской больницы, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

НЕвнимательность, НЕосторожность туристки... и уже НЕ отдых. Случай в Судаке

Туристка госпитализирована, а отдых ее – испорчен.

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НЕвнимательность, НЕосторожность туристки... и уже НЕ отдых. Случай в Судаке

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