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Нейросети в подборе персонала уже применяют 7% рекрутеров Крыма
иллюстрация: pxhere.com

Нейросети в подборе персонала уже применяют 7% рекрутеров Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 24.02.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

В последние несколько лет мы наблюдаем экспансию искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности, в HR-менеджмент и рекрутинг. Сегодня 7% работодателей Крыма используют нейросети в подборе. Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

Не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй эйчар. В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 2% рекрутеров, частично — 31%. Представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями. Однако для этого вовсе не обязательно внедрять сложные нейросетевые решения. HR-бот SuperJob решает те же задачи проще и быстрее. Неслучайно каждый пятый рекрутер уже использует чат-боты в работе.

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Время проведения: 3—20 февраля 2025 года

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