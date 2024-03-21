Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Незаконное хранение и перевозка конопли: «на горячем» попался житель посёлка Советский
актуально в республике
Незаконное хранение и перевозка конопли: «на горячем» попался житель посёлка Советский

Незаконное хранение и перевозка конопли: «на горячем» попался житель посёлка Советский

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:30 21.03.2024

В рамках проводимой оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель» инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Советского района выявили факт перевозки наркотических веществ в крупном размере.

Во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции на ул. Черноморской поселка Советский был остановлен автомобиль службы такси, под управлением 33-летнего жителя Симферополя, который перевозил 56-летнего жителя Бахчисарайского района. При визуальном осмотре салона автомобиля в ногах у пассажира находился рюкзак черного цвета. На вопрос сотрудников полиции имеются ли запрещенные предметы, пассажир сообщил, что в рюкзаке имеется сверток с наркотическим веществом, весом около 500 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Изъятое вещество направлено на экспертизу результаты которой подтвердили, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 429,42 г. (в пересчете на высушенное вещество).

Узнайте больше:  Внимание! В Керчи разыскивают несовершеннолетнюю - пропала Богдана Булатова

По данному факту следователем следственного отделения ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). В случае доказательства вины в суде, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.