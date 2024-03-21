Незаконное хранение и перевозка конопли: «на горячем» попался житель посёлка Советский

Во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции на ул. Черноморской поселка Советский был остановлен автомобиль службы такси, под управлением 33-летнего жителя Симферополя, который перевозил 56-летнего жителя Бахчисарайского района. При визуальном осмотре салона автомобиля в ногах у пассажира находился рюкзак черного цвета. На вопрос сотрудников полиции имеются ли запрещенные предметы, пассажир сообщил, что в рюкзаке имеется сверток с наркотическим веществом, весом около 500 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Изъятое вещество направлено на экспертизу результаты которой подтвердили, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 429,42 г. (в пересчете на высушенное вещество).

По данному факту следователем следственного отделения ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). В случае доказательства вины в суде, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым