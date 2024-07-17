Незаконное использование фотографий на маркетплейсах

Электронная торговля стала наиболее популярным способом продажи и покупки товаров. В 2024 году 2,71 млрд человек совершали покупки онлайн, а в 2025 году ожидается рост до 2,77 млрд. Такое количество покупателей привлекает множество продавцов (селлеров) на маркетплейсы. Но не все так гладко в отношениях между продавцами и маркетплейсами.

С увеличением популярности электронной торговли растут и проблемы. Конфликтные ситуации возникают как между самими продавцами, так и между продавцами и маркетплейсами. Один из частых конфликтов – незаконное использование фотографий товаров из карточек конкурента. Иными словами — связанные с нарушением авторских прав.

Защита авторских прав на фотографии

Споры о защите авторских прав на фотографии становятся все более актуальными из-за размещения фотографий в карточках товаров. Привлекательная карточка товара с профессиональными фотографиями – один из надежных способов привлечь покупателей. Однако некоторые продавцы недобросовестно используют чужие фотографии.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», аналогичный подход сформирован и в Российской Федерации, фотографические произведения являются объектами авторского права. Авторское право возникает в момент создания произведения и не требует соблюдения формальностей. Автор имеет право использовать свои фотографии и запрещать их использование другим лицам. За незаконное использование предусмотрена ответственность, включая возмещение убытков и компенсацию.

Пример из практики

Автор фотографий, гражданин К., передал права на свои фотографии ООО «Ф.» (Истец). Истец обнаружил, что ИП А. (Ответчик) использует эти фотографии на странице маркетплейса Вайлдберриз. Поскольку разрешение на использование фотографий отсутствовало, Истец направил претензию о выплате компенсации. Ответчик отказался удовлетворить требования, и Истец обратился в суд.

Суд подтвердил принадлежность фотографий Автору, однако снизил размер компенсации, признал действия Ответчика единичным нарушением, направленным на достижение одной экономической цели – размещение фотографии в интернете. Решение было обжаловано Истцом, но осталось без изменений.

Выводы и рекомендации

1. Подтверждение авторства: факт создания фотографий автоматически подтверждает авторское право. Для защиты прав автору следует сохранять исходные файлы, использовать знаки авторства и хранить фотографии в фотобанках.

2. Фиксация нарушений: важно сразу зафиксировать факт нарушения авторских прав. Это можно сделать с помощью скриншотов или нотариуса, который составит протокол осмотра интернет-страницы.

3. Способы защиты: законодательство предусматривает взыскание убытков, выплату компенсации. Суд определяет размер компенсации с учетом характера и степени нарушения. Кроме того, можно запретить размещение чужих фото, требовать уплаты штрафа.

Для получения квалифицированной помощи в разрешении споров с маркетплейсами и защите интеллектуальной собственности, стоит обращаться к специалистам по юридической защите прав селлеров на маркетплейсах.

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