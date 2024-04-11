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Незаконным мигрантам не дали проехать по скому мосту… и вообще из страны выдворили

Незаконным мигрантам не дали проехать по Крымскому мосту… и вообще из страны выдворили

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:50 11.04.2024

В Керчи сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителей миграционного законодательства.

На стационарном посту ДПС «Керчь» автоинспекторы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров автомобиля, следовавшего в Краснодарский край через Крымский мост, установили граждан Узбекистана с нарушениями миграционного законодательства.

Полицейские выяснили, что нарушители прибыли в Республику Крым для осуществления трудовой и учебной деятельности, однако в установленный законом срок, территорию Российской Федерации не покинули, — рассказали в МВД по РК.

В отношении одного мужчины был составлен административный материал за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Все правонарушители за нарушение миграционного законодательства согласно ст. 18.8, ст. 18.11, ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ привлечены к административной ответственности с выдворением за пределы Российской Федерации, — уточнили в МВД по РК.

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