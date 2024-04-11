Незаконным мигрантам не дали проехать по Крымскому мосту… и вообще из страны выдворили

В Керчи сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителей миграционного законодательства.

На стационарном посту ДПС «Керчь» автоинспекторы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров автомобиля, следовавшего в Краснодарский край через Крымский мост, установили граждан Узбекистана с нарушениями миграционного законодательства.

Полицейские выяснили, что нарушители прибыли в Республику Крым для осуществления трудовой и учебной деятельности, однако в установленный законом срок, территорию Российской Федерации не покинули, — рассказали в МВД по РК.