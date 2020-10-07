Ни дня без «рекордов»: 118 новых случая коронавирусной инфекции в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 118 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции. 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения, – отметил Аксёнов.

Всего на текущий период в Республике зарегистрировано 5 288 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4 190 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 863 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 497 человек.

Выздоровевших за весь период – 3246 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1 903 пациента. Число умерших за последние сутки увеличилось на 4 и достигло 76.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2504 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 751 человек, в стационарах находятся 1 606 человек, изолировано в обсерваторы – 147 человек.