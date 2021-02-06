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Коронавирус оставил Севастополь в покое. На один день
Фото: sev.gov.ru

Ни дня без смерти от коронавируса. Статистика за сутки в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:42 06.02.2021

По состоянию на утро 6 февраля в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19.

105 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 70 до 90 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10293 человека. В настоящий момент выздоровели 9246 человек, 417 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 392 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 69 человек.  Заполняемость коечного фонда составляет 49%. Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Ни дня без смерти от коронавируса. Статистика за сутки в Севастополе

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