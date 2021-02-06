Ни дня без смерти от коронавируса. Статистика за сутки в Севастополе

По состоянию на утро 6 февраля в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19.

105 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 70 до 90 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10293 человека. В настоящий момент выздоровели 9246 человек, 417 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 392 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 69 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%. Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.