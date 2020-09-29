Ни дня без заразившихся. Ситуация с COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 29 сентября зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 36 до 84 лет, все – местные жители. 21 человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 990 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент в стационарах находится 281 человек. Выздоровели 637 человек, 27 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 240 человек, в городской больнице № 9 – 203.

Под наблюдением по месту жительства – 390 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.