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В Севастополе – 8 новых случаев заражения коронавирусом. Все - местные
Фото: Вести

Ни дня без заразившихся. Ситуация с COVID-19 в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:37 29.09.2020

По состоянию на утро 29 сентября зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 36 до 84 лет, все – местные жители. 21 человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 990 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

В настоящий момент в стационарах находится 281 человек. Выздоровели 637 человек, 27 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 240 человек, в городской больнице № 9 – 203.

Под наблюдением по месту жительства – 390 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Ни дня без заразившихся. Ситуация с COVID-19 в Севастополе

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