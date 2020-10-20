Ни локдауна, ни повтора «весеннего» карантина в России в этом году не будет

Крым не «зароют».

Власти России не рассматривают вариант нового введения режима нерабочих недель для всей страны. Сообщается, что Президент РФ Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна (режима строгой изоляции)«.

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса, сообщает со ссылкой на источники «в верхах» РБК .

Также Глава государства не планирует сейчас отдельно обращаться к гражданам в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания Путина с членами правительства заявила об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах. Она подчеркнула, что ситуация в стране «управляемая». Мало того, власти если не признают, то не исключают и то, что «весенний карантин» в масштабах страны был «излишней мерой«. В отсутствии необходимости принятия жестких мер уверена и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

РБК уверяет: в настоящее время все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом «отданы на откуп регионам». Ситуация везде разная, «пусть покажут, насколько они чувствуют ее, насколько могут справиться».

Главное сейчас — это разъяснительная работа с гражданами: чтобы соблюдали меры предосторожности, носили маски, без лишней необходимости не появлялись в людных местах, — отмечает источник РБК.

На сегодняшний день ни в одном отдельно взятом регионе ситуация не требует введения ни карантина, ни локдауна. Ни один регион не будет «перекрывать границы». Ситуация с заполнением больниц разная, но система здравоохранения «везде держится, не падает». А главное — в стране не растет летальность COVID-19, процент бессимптомного или легкого течения болезни – высокий.