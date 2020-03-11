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Ни много ни мало, а 9 миллионов человек! В Крыму ожидают увеличение турпотока
иллюстрация: pxhere.com

Ни много ни мало, а 9 миллионов человек! В Крыму ожидают увеличение турпотока

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 11.03.2020

Власти Крыма ожидают увеличение туристического потока на полуостров до 9 млн человек в год после запуска новых железнодорожных маршрутов по Крымскому мосту.

В ближайшие годы нас ожидает большой бум туристов, которые приедут именно по железной дороге. Названа цифра в объеме 2 млн. Можно легко прибавить 7 млн, которые приезжали сюда без железной дороги. Механически сложить, уже получается колоссальный рост, — цитирует ТАСС председателя Госсовета РК Владимира Константинова. — Для нас, как для курортного региона, экономика которого зависит в значительной степени от итогов курортного сезона, — это очень важно.

Депутаты Госсовета также планируют отправиться в поездку на одном из поездов по Крымскому мосту.

Мы взяли на себя обязательства проехать по маршруту Симферополь — Москва, чтобы в полной мере оценить на собственном опыте, как это все происходит, — отмечает Владимир Константинов.

Ни много ни мало, а 9 миллионов человек! В Крыму ожидают увеличение турпотока

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