Ни много ни мало, а 9 миллионов человек! В Крыму ожидают увеличение турпотока

Власти Крыма ожидают увеличение туристического потока на полуостров до 9 млн человек в год после запуска новых железнодорожных маршрутов по Крымскому мосту.

В ближайшие годы нас ожидает большой бум туристов, которые приедут именно по железной дороге. Названа цифра в объеме 2 млн. Можно легко прибавить 7 млн, которые приезжали сюда без железной дороги. Механически сложить, уже получается колоссальный рост, — цитирует ТАСС председателя Госсовета РК Владимира Константинова. — Для нас, как для курортного региона, экономика которого зависит в значительной степени от итогов курортного сезона, — это очень важно.

Депутаты Госсовета также планируют отправиться в поездку на одном из поездов по Крымскому мосту.