Ни предпосылок, ни рисков срыва туристического сезона 2021 года в России нет

Этим летом будут популярны курорты ЮБК, Евпатория и Феодосия.

Рисков срыва летнего туристического сезона в России из-за пандемии нового коронавируса в 2021 году нет. Об этом заявил ТАСС вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский.

Мы уверены, что сезон состоится. Никаких рисков не видим, — сказал Уманский. — Сейчас на фоне того, что мы увидели резко восстановившийся спрос, можно говорить, что ситуация нормализирована, кризис пройден. И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет качественный, с хорошим результатом.

Он отметил, что АТОР отмечает всплеск раннего бронирования туров по стране, в частности на Черноморском побережье. Уманский связывает его со снятием ограничений, вводившихся из-за пандемии, началом массовой вакцинации.

Это говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности в людях, что можно планировать свой отдых, — отметил эксперт.

Традиционно около 90% от всего объема летних продаж приходятся на Черноморское побережье, отметил он, уточнив, что в Краснодарском крае лидером по показателям раннего бронирования является Сочи, далее по популярности идут Анапа и Геленджик, в Крыму — курорты Ялта и Алушта, затем Евпатория и восточный берег, в частности Феодосия.

Есть спрос и на другие направления, условно относящиеся к внутреннему туризму — это курорты Абхазии, они, безусловно, тоже популярны у наших сограждан. Есть спрос и на азовское побережье, но оно немного позже начинает бронироваться, — сказал вице-президент АТОР.

Популярны при раннем бронировании оздоровительные курорты Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.

Это то направление, которое имеет полноценную круглогодичную загрузку и, в принципе, активно участвует в раннем бронировании, — считает Уманский.

Он добавил, что в предстоящем сезоне российские туристы смогут посещать Турцию, однако большая доля традиционно будет отдыхать на Черноморском побережье.