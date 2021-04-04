Ни стыда, ни совести. В Саках парень украл с кладбища ёмкости для воды

В межмуниципальный отдел МВД России «Сакский» поступило заявление от служб городского хозяйства о краже нескольких емкостей для хранения воды с территории кладбища, которые использовались в том числе по требованиям противопожарной безопасности.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, провели осмотр и установили обстоятельства совершения преступлений. С целью установления возможных очевидцев и свидетелей краж были опрошены работники кладбища, а также те, кто проживает и работает неподалеку. Учитывая, что похищенные металлические емкости объемом 2 кубометра каждая невозможно было похитить без привлечения транспорта и специальной техники, оперативники определили круг водителей автоманипуляторов, которые могли привлекаться к работе по вывозу. В рамках оперативно-розыскных мероприятий были проведены проверки пунктов приема металла, опрошены индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой металлолома, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

В результате сыщики вышли на след подозреваемого. Установлено, что 25-летний местный житель представлялся работником одной из служб городского хозяйства и дважды на специально нанятом транспорте с манипулятором, под предлогом списания, вывозил емкости в пункт сдачи металлолома. Под тяжестью собранных улик подозреваемый дал признательные показания, сообщив, что вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Похищенные цистерны обнаружены в одном из пунктов приема металла Симферополя. В настоящее время они возвращены на место в город Саки.

Отделом дознания МО МВД России «Сакский» по фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ, начато расследование.

Ранее судимому мужчине грозит очередная судимость. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Глава г. Саки поблагодарил сотрудников МО МВД России «Сакский» за их работу.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым