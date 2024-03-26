Ничего кроме правды или… почему не стоит лгать нотариусу﻿

Одни выдумывают и хитрят. Другие волнуются и забывают о важном. Третьи — умалчивают то, что их смущает или пугает. Каждый день люди рассказывают нотариусам о своих мотивах, делятся информацией — и не всегда честно. Причем порой говорить неправду им рекомендуют и отдельные участники «профессионального» рынка. Нотариусы в любом случае будут докапываться до правды, чтобы защитить интересы всех участников, уберечь их от конфликтов и судебных тяжб, посоветовать подходящий вариант сделки и т. д.

Рассказываем о самых распространенных попытках ввести нотариусов в заблуждение и рисках, которые за этим тянутся.

Видишь наследника? А его — нет!

Часто неправду говорят люди, претендующие на наследство. По закону, человек, который обращается с заявлением о принятии наследства, должен рассказать и о других известных ему наследниках. Но делить имущество хотят не все. О том, что «забытые» наследники могут пойти в суд и даже попытаться признать обидчика недостойным наследником, они при этом не думают.

Так, например, умалчивают о родителях наследодателя, которые вместе с детьми и супругами, являются наследниками первой очереди. Кто-то считает, что пожилой человек «обойдется», кто-то хочет уберечь его от трагических вестей. Также под «нераздачу» попадают внуки, которые могут наследовать по праву представления. Такая ситуация была, например, в Воронеже. Адвокат посоветовал женщине скрыть от нотариуса внука наследодателя. Первой реакцией женщины было возмущение, которым она поделилась с нотариусом.

Подавать заявление в тот же день женщина не стала. Вернулась в контору позже. Правда, о другом наследнике уже не вспоминала. И даже уверяла, что никого больше нет. Уточняющий вопрос о внуке ее очень смутил. Отпираться дальше женщина не стала и поделилась контактами молодого человека. Интересно, что, узнав о наследстве, он не стал претендовать на имущество и отказался от него в пользу этой самой женщины. «Спасибо, что не дали мне совершить подлость», — искренне благодарила она нотариуса.

Бывает, человек приходит как продавец, а уходит — как потенциальный наследник. Реальный случай: сын продавал квартиру матери по доверенности. На сделку, помимо него и покупателя, пришел муж собственницы, чтобы дать нотариальное согласие на продажу. Однако в процессе разговора он, в отличие от сына, честно рассказал нотариусу, что супруга скончалась буквально полчаса назад. Конечно, никакой сделки здесь и сейчас быть уже не могло.

Вдовы и вдовцы не всегда признаются сами. Нотариус из Ленинградской области вспоминает, как к нему буквально прибежала женщина, чтобы продать недвижимость. Принесла согласие супруга, привела покупателя и попросила сделать все как можно скорее. Нотариусы, конечно, лишнего не затягивают, но без проверок сделки не удостоверяют. Запрос в ЗАГС показал, что супруг, который ранее оформил согласие, на данный момент уже скончался. А женщина решила срочно все продать, чтобы не делиться с другими наследниками.

Несладкий брак и сладкая кукуруза

В нотариальных конторах граждане умалчивают не только об умерших, но и о живых вторых половинах. Так, один мужчина пытался продать недвижимость и уверял нотариуса, что не женат. Не признался даже когда ему объяснили, что семейное положение легко проверить. Когда перед ним положили справку из ЗАГС — изобразил удивление и сказал, что просто забыл о супруге, которая должна дать согласие на сделку.

Другой кейс: договор подписывала женщина и требовалось согласие ее мужа. Мужчина очень неохотно поехал к нотариусу, а когда приехал — выяснилось, что брак уже давно расторгнут по его инициативе. Такого сюрприза женщина никак не ожидала.

Помимо информации из ЗАГС, у нотариуса есть возможность оперативно в электронном формате получать сведения и из других баз данных: ЕГРН, МВД, налоговая служба, ФССП, ЕГИССО, Центральный каталог кредитных историй, ряд российских банков и так далее.

В одном из случаев цифровой обмен данными помог зафиксировать доказательства… на кукурузном поле. Дело было так: собственник участка опасался, что его урожай соберет другой человек. Чтобы при необходимости защищать свои права в суде, он попросил нотариуса зафиксировать исходную картину: факт того, что кукуруза есть, ее сорт и площадь засева. Когда все были на месте, к нотариусу подошел тот самый другой человек. Заявил, что он является законным сособственником и имеет полное право распоряжаться урожаем.

Фокус не удался, так как нотариус заранее проверил правоустанавливающие документы и знал, кому и что в реальности принадлежит. Составленный протокол с фотографиями помог бы настоящему владельцу в суде, однако до этого не дошло — потенциальный похититель кукурузы решил не рисковать и чужое не трогал.

Также нотариус может проверить, не признан ли человек банкротом. Иногда продавцы пытаются это скрыть и реализовать имущество, пока до него не добрались кредиторы. Если официально такого статуса нет и процедура банкротства еще не запущена, очень важно, чтобы заявители честно предупреждали нотариуса о том, что находятся в предбанкротном состоянии. Специалист объяснит, что в таком случае продажа, дарение или, например, заключение брачного договора — не выход. Поскольку в последующем кредиторы могут сделку оспорить.

Пойти в суд за «своим» могут и бывшие супруги, с которыми что-то не доделили. Если пара делит общее добро после развода, нотариусы советуют включать в соглашение все совместно нажитое имущество, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций. Так, например, в Красноярске бывшие супруги договорились, что женщина забирает квартиру и денежную компенсацию, а мужчина — бизнес. При этом экс-супруг умолчал, что у него в собственности есть еще несколько дорогостоящих единиц коммерческого транспорта, которые используются для работы.

Спустя несколько лет мужчина решил закрыть компанию, продал активы на колесах и выручил за них более десяти миллионов рублей. Вскоре после этого он получил иск от бывшей супруги о взыскании половины этой суммы. Поскольку данное имущество экс-супруги в соглашение не включили, оно осталось в совместной собственности, и женщина имела право на свою долю. Будь мужчина откровеннее, для него все могло сложиться иначе.

К счастью, в практике много и обратных примеров: когда супруги честно рассказывают нотариусу обо всем имуществе, делят его в соглашении и спят спокойно. Если спустя время кто-то из них пытается нарушить договоренности и отсудить себе что-то дополнительно, ничего не получается.

Всё лучшее детям, но кое-что — нет

Ещё одна частая проблема — люди продают недвижимость и не указывают, что приобретали ее с использованием маткапитала. И доли всем членам семьи, как велит закон, они не выделили. А значит сделка позже может быть оспорена.

Вот ещё — перед сделкой продавец выписывает из жилья несовершеннолетних или пытается не совсем честно заполучить для них доли в другой недвижимости. Пример из практики: органы опеки разрешили продать квартиру, собственниками которой являлись дети, при условии, что дедушка выделит им доли в своей квартире.

Семья пришла на сделку к нотариусу и тот, конечно, подробно побеседовал с ее старшим представителем. Оказалось, мужчина был уверен, что дарит доли внукам только на время. Нотариус объяснил, что новые владельцы вовсе не обязаны дарить недвижимость обратно. Да и сделать это они смогут только после совершеннолетия. Если захотят. Разобравшись в деталях, дедушка делать такие дорогие подарки отказался.

Похожая история была в одной из деревень Ленинградской области, только в ней фигурировала бабушка, а не дедушка. И перед тем, как отвести ее к нотариусу, дочь пыталась все провернуть через МФЦ. Матери она нашептывала, что нужно сходить и подписать какие-то бумаги для социальных выплат.

Вполне возможно, женщине бы удалась афера, но речь шла о дарении доли квартиры, а такие сделки могут быть только нотариальными. Нотариус поговорил с пожилой дамой и выяснил, что ничего дарить она не собирается, а вот завещание охотно напишет: «Помру, тогда все и получишь, доченька».

Возвращаясь к теме наследств: многие считают, что несовершеннолетним детям необязательно принимать наследство, вроде как это дела взрослых. Случается, что детей скрывают намеренно. Например, чтобы в будущем не пришлось получать разрешение органов опеки и было проще продать полученную квартиру.

Бывают случаи, когда один из наследников знает, что у покойного остался внебрачный ребенок, и пытается это утаить. Не всегда из корыстных побуждений. Нотариус из Красноярска рассказывает, как сын умершего мужчины пытался скрыть информацию о существовании своего «неофициального» брата. Не хотел делать больно матери, которая не подозревала о тайной жизни мужа. Нотариус объяснил, что тот молодой человек сможет претендовать на свою долю по суду и тогда секрет все равно раскроется. В итоге все действующие лица встретились в конторе нотариуса, сумели нормально пообщаться и заключили соглашение о разделе наследственного имущества.

Скрывают и родных братьев или сестер. История из Башкирии: умерла пенсионерка, заявление о вступлении в наследство подала ее дочь. Женщина упомянула, что у нее был брат, которого уже нет в живых. После него остались взрослые дети, но они переехали в Москву и на жилплощадь бабушки не претендуют. Ребята даже оформили отказные заявления и переслали их нотариусу, ведущему наследственное дело. И все бы ничего, да только мужчина, которого сестра на словах похоронила, оказался в полном здравии и тоже пришел к нотариусу.

Подарок-бумеранг

Отдельная категория «сказок», которые люди рассказывают в нотариальных конторах — это дарение, за которым пытаются скрыть продажу. Человек, получивший презент, часто не учитывает, что ему придётся заплатить подоходный налог, если они с дарителем не близкие родственники. А если сделку признают недействительной как мнимую, то квартиру ему придется отдать, а вот вернутся ли деньги — вопрос. Даритель же не думает о том, что ему могут вообще не заплатить, и по закону будут правы. Ведь дарение — безвозмездный формат.

Иногда сюжеты еще более закручены. Реальный кейс: к нотариусу обратились два человека, чтобы удостоверить договор дарения доли в коммунальной квартире. Девушка дарила, молодой человек — принимал подарок. Они утверждали, что дружат с детства. Парень когда-то очень помог девушке, а сейчас оказался в тяжелой жизненной ситуации, и теперь она хочет помочь ему. «Это всего лишь комната в коммуналке, а не трехкомнатные хоромы, так что никаких денег мне не нужно», — уверяла дарительница.

Нотариус беседовала с каждым наедине, проговаривала риски, уточняла, чего на самом деле хотят стороны. Оба твердо стояли на своем — и перед самым Новым годом сделка была проведена. После длинных праздников девушка вернулась в контору и сообщила, что новый собственник умер. И это, конечно, печально, но вообще они никакие не друзья, молодой человек должен был ей заплатить, да не успел. Оформлять сделку купли-продажи они не хотели, чтобы не уведомлять совладельцев. Риэлтор подсказал, что это долго и дорого, и лучше прикрыться дарением.

В данном случае стоимость извещения всех совладельцев обошлась бы в несколько тысяч рублей, а максимальный срок ожидания мог составить не больше двух месяцев. Кажется, это не сопоставимо с потерями, которые в итоге ожидали девушку. Правда, родственники умершего парня вошли в ее положение: через полгода вступили в наследство и подарили недвижимость обратно прежней владелице. Далеко не всем так везет.

источник: Федеральная нотариальная палата