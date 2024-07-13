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Нидерландскую компанию оштрафовали за участие в строительстве ского моста
Фото: Росавтотранс

Нидерландскую компанию оштрафовали за участие в строительстве Крымского моста

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 13.07.2024

Нидерландский поставщик строительной техники Dieseko Group выплатил штраф государству в размере около €1,8 млн за участие в строительстве Крымского моста и нарушении тем самым режима международных санкций. Об этом сообщила газета Het Financieele Dagblad.

Как свидетельствует проведенное расследование, в период с 2015 по 2016 год компания продавала сваебойные установки и комплектующие для строительства Крымского моста. Кроме того, Dieseko Group направляла на объект механиков для оказания технической помощи. Это произошло после того, как Евросоюз ввел санкции в июне 2014 года, запрещающие продажу товаров и оказание услуг физическим и юридическим лицам в Крыму.

В качестве меры наказания, отмечает Het Financieele Dagblad, компания была оштрафована на €180 тыс.и лишена незаконно полученной прибыли в размере €1,6 млн. Как отметили в прокуратуре, с выплатой штрафа дело закрыто. Представители обвинения обратили внимание на то, что Dieseko Group на протяжении всего периода сотрудничала со следствием. Компания на своем сайте разместила пресс-релиз, в котором признала вину и обещала предотвратить подобные ситуации в будущем.

За последние годы в Нидерландах были оштрафованы четыре голландские строительные и инжиниринговые компании и восемь частных лиц за причастность к строительству Крымского моста. В отношении Dieseko Group проводилось отдельное уголовное расследование. В прокуратуре уточнили, что расследование в настоящее время инициировано в отношении еще одной компании и нескольких частных лиц.

источник: ТАСС

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