Никаких переговоров с Украиной по Крыму не будет

Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно, о создании каких-либо международных переговорных форматов не может быть и речи, заявил РИА Новости депутат Госдумы от РК Михаил Шеремет.

Ранее сообщалось, что правительство Украины выступает за «модернизацию» диалога с Россией, в частности, в создании отдельной платформы по вопросу «возвращения» Крыма. Об этом говорится в программе деятельности кабинета министров, проект которой направлен на утверждении Верховной рады.

По словам Шеремета, вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно, о создании каких-либо международных переговорных форматов не может быть и речи.

Все это частная инициатива киевских властей, у которой нет реального продолжения. Обсуждать нечего. Вопрос закрыт. Ни о каких международных платформах не может быть и речи. Крым — это территория Российской Федерации и никакой другой интерпретации быть не может. Предмета для обсуждений нет. Россия не обсуждает ни с кем свои территории и способна их защитить, — сказал РИА Новости Михаил Шеремет.

По его словам, если Киев хочет поднять крымский вопрос, то это стоит делать исключительно в ключе признания факта воссоединения полуострова с Российской Федерацией и восстановления добрососедских партнерских отношений. Если же тема обсуждения иная, то украинской стороне следует воздержаться от придумывания фейковых международных платформ, заключил парламентарий.