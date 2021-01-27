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Никаких послаблений до марта! В Крыму продлили «коронавирусные запреты»
Фото: vperemencom, pixabay.com

Никаких послаблений до марта! В Крыму продлили «коронавирусные запреты»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 27.01.2021

До 1 марта в Крыму продлен запрет на массовые развлекательные мероприятия, акции на площадях, в домах культуры, театрах, цирках, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, школах и детсадах. Соответствующие измненмия внесены в Указ Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Указ

Отметим, что учреждения дополнительного образования в Крыму возобновят работу с 1 февраля. Больше в документе – никаких послаблений, а основное изменение: слова «по 1 февраля» заменены на «до 1 марта».

Запреты также касаются корпоративов и банкетов, мероприятий и торжеств на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и других средств размещения. До 1 марта продлено ограничение в 30% на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах, а также на количество участников экскурсионных групп.

Никаких послаблений до марта! В Крыму продлили «коронавирусные запреты»

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