Никаких послаблений до марта! В Крыму продлили «коронавирусные запреты»

До 1 марта в Крыму продлен запрет на массовые развлекательные мероприятия, акции на площадях, в домах культуры, театрах, цирках, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, школах и детсадах. Соответствующие измненмия внесены в Указ Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Указ

Отметим, что учреждения дополнительного образования в Крыму возобновят работу с 1 февраля. Больше в документе – никаких послаблений, а основное изменение: слова «по 1 февраля» заменены на «до 1 марта».

Запреты также касаются корпоративов и банкетов, мероприятий и торжеств на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и других средств размещения. До 1 марта продлено ограничение в 30% на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах, а также на количество участников экскурсионных групп.