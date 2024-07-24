фото: ВКонтакте, Никита Рыбак
Никита Рыбак в Евпатории – победитель первенства России по легкой атлетике в беге на 400 метров
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
12:32 24.07.2024
спорт в Крыму 2024-07-24
Мастер спорта России Никита Рыбак из Евпатории (тренеры – Тарас Кудря и Артем Азизьян) стал победителем первенства страны по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Соревнования 19-21 июля прошли в Брянске.
Крымчанину не нашлось равных в беге на 400 м (результат – 47,13 сек.).
источник: «Крымский спорт»
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