Николаевка и Бахчисарай — в десятке популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий

Сервис бронирования жилья
В посткоронавирусном мире становятся популярными путешествия в небольшие города, посёлки и сёла. Жители мегаполисов хотят отдыхать от народа, дышать чистым воздухом и спокойно проводить время с семьёй и друзьями, которых давно не видели. Посёлок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили десятку популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий летом 2021 года, — отмечают в пресс-службе сервиса.
По статистике
Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года.
- Николаевка – 2270 ₽ / 13 ночей *
- Голубицкая – 2968 ₽ / 13 ночей
- Должанская – 2581 ₽ / 9,7 ночи
- Бахчисарай – 4100 ₽ / 2 ночи
- Осташков – 8063 ₽ / 4 ночи
- Медвежьегорск – 8000 ₽ / 6,5 ночи
- Кисловодск – 1215 ₽ / 12 ночей
- Казань — 1090 ₽ / 6 ночей
- Воронеж – 2700 ₽ / 1 ночь
- Суздаль — 2750 ₽ / 2 ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
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