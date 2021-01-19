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Николаевка и Бахчисарай - в десятке популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий
фото: Ataner007 (pixabay.com)

Николаевка и Бахчисарай — в десятке популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:46 19.01.2021

Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил, какие курортные посёлки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года.

В посткоронавирусном мире становятся популярными путешествия в небольшие города, посёлки и сёла. Жители мегаполисов хотят отдыхать от народа, дышать чистым воздухом и спокойно проводить время с семьёй и друзьями, которых давно не видели. Посёлок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили десятку популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий летом 2021 года, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют поездки в небольшие города и посёлки летом, в среднем, от 1 до 13 дней и тратят на отдых от 1 до 8 тысяч рублей в сутки. Спокойно и недорого можно отдохнуть в квартирах Казани и Кисловодска, чуть подороже – в домах с участками в Осташкове и Медвежьегорске.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Десять посёлков и городов для «тихих» и «медленных» путешествий летом:
  1. Николаевка – 2270 ₽ / 13 ночей *
  2. Голубицкая – 2968 ₽ / 13 ночей
  3. Должанская – 2581 ₽ / 9,7 ночи
  4. Бахчисарай – 4100 ₽ / 2 ночи
  5. Осташков – 8063 ₽ / 4 ночи
  6. Медвежьегорск – 8000 ₽ / 6,5 ночи
  7. Кисловодск – 1215 ₽ / 12 ночей
  8. Казань — 1090 ₽ / 6 ночей
  9. Воронеж – 2700 ₽ / 1 ночь
  10. Суздаль — 2750 ₽ / 2 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Николаевка и Бахчисарай - в десятке популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий

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