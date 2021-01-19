Николаевка и Бахчисарай — в десятке популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий

Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил, какие курортные посёлки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года.

В посткоронавирусном мире становятся популярными путешествия в небольшие города, посёлки и сёла. Жители мегаполисов хотят отдыхать от народа, дышать чистым воздухом и спокойно проводить время с семьёй и друзьями, которых давно не видели. Посёлок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили десятку популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий летом 2021 года, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По статистике TVIL.RU , туристы бронируют поездки в небольшие города и посёлки летом, в среднем, от 1 до 13 дней и тратят на отдых от 1 до 8 тысяч рублей в сутки. Спокойно и недорого можно отдохнуть в квартирах Казани и Кисловодска, чуть подороже – в домах с участками в Осташкове и Медвежьегорске.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Десять посёлков и городов для «тихих» и «медленных» путешествий летом:

Николаевка – 2270 ₽ / 13 ночей * Голубицкая – 2968 ₽ / 13 ночей Должанская – 2581 ₽ / 9,7 ночи Бахчисарай – 4100 ₽ / 2 ночи Осташков – 8063 ₽ / 4 ночи Медвежьегорск – 8000 ₽ / 6,5 ночи Кисловодск – 1215 ₽ / 12 ночей Казань — 1090 ₽ / 6 ночей Воронеж – 2700 ₽ / 1 ночь Суздаль — 2750 ₽ / 2 ночи * Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток