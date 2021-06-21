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С 1 июня заработал сервис обратной связи «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму»
Фото: rawenergy, pixabay.com

Николаевка, Мисхор, Морское — в топе популярных курортов, где можно отдохнуть без толпы туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:59 21.06.2021

Спрос на летний отдых остаётся очень высоким. Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены отдыхающими. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные посёлки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно этим этом отдохнуть без толпы народа.

По статистике, туристы бронируют жильё для отдыха в небольших курортных посёлках от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешёвый отдых без толпы туристов в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.

Десять популярных курортных посёлков, где можно отдохнуть без толпы туристов:

  1. Николаевка, Крым – 2282 ₽ / 10 ночей *
  2. Мисхор, Крым — 3773₽ / 9 ночей
  3. Морское, Крым — 2776 ₽ / 10 ночей
  4. Голубицкая, Краснодарский край — 2832₽ / 9 ночей
  5. Кабардинка,  Краснодарский край — 2813₽ / 8 ночей
  6. Джемете,  Краснодарский край — 3345₽ / 10 ночей
  7. Листвянка, Иркутская область — 4500₽ / 5 ночей
  8. Яровое, Алтайский край — 2779₽ / 6 ночей
  9. Ильинский, Карелия – 3754₽ / 4 ночи
  10. Посёлок Сосново, Ленинградская область — 3500₽ / 1 ночь

* Средняя стоимость ночи летом 2021 года / средняя продолжительность отдыха

Николаевка, Мисхор, Морское - в топе популярных курортов, где можно отдохнуть без толпы туристов

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