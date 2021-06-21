Николаевка, Мисхор, Морское — в топе популярных курортов, где можно отдохнуть без толпы туристов

Спрос на летний отдых остаётся очень высоким. Такие популярные курорты Крыма и Краснодарского края, как Ялта, Сочи, Анапа, Геленджик, уже почти переполнены отдыхающими. Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные посёлки, расположенные недалеко от крупных городов. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно этим этом отдохнуть без толпы народа.

По статистике, туристы бронируют жильё для отдыха в небольших курортных посёлках от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки. Самый дешёвый отдых без толпы туристов в Николаевке, а самый дорогой – в Листвянке, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.

Десять популярных курортных посёлков, где можно отдохнуть без толпы туристов:

Николаевка, Крым – 2282 ₽ / 10 ночей * Мисхор, Крым — 3773₽ / 9 ночей Морское, Крым — 2776 ₽ / 10 ночей Голубицкая, Краснодарский край — 2832₽ / 9 ночей Кабардинка, Краснодарский край — 2813₽ / 8 ночей Джемете, Краснодарский край — 3345₽ / 10 ночей Листвянка, Иркутская область — 4500₽ / 5 ночей Яровое, Алтайский край — 2779₽ / 6 ночей Ильинский, Карелия – 3754₽ / 4 ночи Посёлок Сосново, Ленинградская область — 3500₽ / 1 ночь * Средняя стоимость ночи летом 2021 года / средняя продолжительность отдыха