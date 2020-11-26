Николай Жигулин — новый заместитель губернатора Севастополя

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя согласовали предложенную Губернатором Михаилом Развожаевым кандидатуру на должность заместителя Губернатора – Николая Жигулина.

Николай Александрович обладает необходимым образованием, компетенциями и опытом, полученным в непростых условиях Крайнего Севера, где цена ошибки очень высока. Все мы прекрасно понимаем, что Севастополь город особенный. Все, что здесь делается должно выполняться своевременно, качественно, быстро и с оглядкой на исторические особенности города. Я считаю, что Николай Александрович со всеми этими задачами сможет справиться. Первые дни его работы показывают, что в команде он готов работать 24 часа в сутки. Задачи перед нами стоят непростые – это и решение проблемы с водоснабжением и ряд других задач, которые необходимо решить до конца года. Николай Александрович уверенно взял эти вопрос в свои руки и все процессы не приостановлены. На многие проблемы города необходимо посмотреть свежим взглядом и самое главное то, чего нам не хватает – это проектов, которые завершаются качественно и вовремя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.