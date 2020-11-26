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Николай Жигулин - новый заместитель губернатора Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Николай Жигулин — новый заместитель губернатора Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:14 26.11.2020

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя согласовали предложенную Губернатором Михаилом Развожаевым кандидатуру на должность заместителя Губернатора – Николая Жигулина.

Николай Александрович обладает необходимым образованием, компетенциями и опытом, полученным в непростых условиях Крайнего Севера, где цена ошибки очень высока. Все мы прекрасно понимаем, что Севастополь город особенный. Все, что здесь делается должно выполняться своевременно, качественно, быстро и с оглядкой на исторические особенности города. Я считаю, что Николай Александрович со всеми этими задачами сможет справиться. Первые дни его работы показывают, что в команде он готов работать 24 часа в сутки. Задачи перед нами стоят непростые – это и решение проблемы с водоснабжением и ряд других задач, которые необходимо решить до конца года. Николай Александрович уверенно взял эти вопрос в свои руки и все процессы не приостановлены. На многие проблемы города необходимо посмотреть свежим взглядом и самое главное то, чего нам не хватает – это проектов, которые завершаются качественно и вовремя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Николай Жигулин будет курировать вопросы городского хозяйства, ЖКХ, экологии. По словам чиновника, Севастополь родной для него город.

Я в этом городе бывал с самого детства. У меня здесь родственники, могила мамы и бабушки. Мне достаточно хорошо известна проблематика, которая существует в городе. Основное – бесперебойное обеспечение города водой, ну и все остальные текущие проблемы, которые в городе скопились. Городским хозяйством я занимаюсь порядка восьми лет. Уверен, знания и опыт помогут мне в решении проблемных вопросов. Зная требовательность города, зная особую любовь жителей к своему городу, буду стараться не подвести, — заявил Николай Жигулин.

Николай Жигулин - новый заместитель губернатора Севастополя

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