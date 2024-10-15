Николай Воробьев — назначен новый заместитель Председателя Совета министров РК

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК. Николай Воробьев будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ.
СПРАВКА. Николай Воробьев занимал пост генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» с октября 2023 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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