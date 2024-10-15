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Николай Воробьев - назначен новый заместитель Председателя Совета министров РК
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Николай Воробьев — назначен новый заместитель Председателя Совета министров РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 15.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Николая Воробьева на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК. Николай Воробьев будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ.

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СПРАВКА. Николай Воробьев занимал пост генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» с октября 2023 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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