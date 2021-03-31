Никто никому ничего не простит: что делать, если накопился долг по коммуналке

Коммунальные долги — одна из больных точек российской системы ЖКХ. По последним данным, отмечает РБК-Недвижимость , общая сумма задолженности россиян за коммуналку достигла 625 млрд руб. Среди должников есть как те, кто намеренно не платит за ЖКХ, так и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не может погасить долг.

Вместе с экспертами и юристами рассказываем, что делать человеку, у которого накопился долг по коммунальным платежам.

Коммунальный долг и санкции

Каждый месяц до 10 числа россияне обязаны оплачивать счета за коммунальные услуги (если не установлен другой срок). После этого наступает просрочка. Если не платить за ЖКУ больше двух месяцев, образуется долг и начисляются пени.

В каждом случае неуплаты коммунальных услуг нужно разбираться индивидуально. Если неплательщик относится к льготной категории граждан (ветеран труда, нетрудоспособный, малоимущие, многодетные и т. д.), необходимо обратиться в органы социальной поддержки для предоставления помощи в виде льгот и субсидий, — рассказывает член Ассоциации юристов России (АЮР) Вита Завацкая.

Если неплательщик испытывает временные финансовые трудности, необходимо обратиться к поставщику коммунальной услуги за отсрочкой, рассрочкой или реструктуризацей задолженности. Должнику разрешат выплачивать долги частями в течение определенного срока. О каждом из возможных вариантов погашения долгов за ЖКУ рассказываем подробнее.

Существует несколько мер, которые могут применяться к неплательщику коммунальной услуги:

1. Начисление пени за несвоевременную оплату предоставленной услуги. «Но в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 был введен мораторий на начисление штрафов, неустоек. Начислять пени (штрафы) за период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года незаконно», — напомнила член АЮР. Сейчас мораторий снят, и пени снова начисляются за коммунальные долги.

2. Претензия управляющей компании с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность. В ней указывается сумма задолженности, период ее образования и пени, начисленные за несвоевременную оплату услуги. Также документ содержит реквизиты для перечисления денежных средств и срок, в течение которого нужно погасить задолженность.

3. Отключение коммунальных ресурсов. Управляющая организация может ограничить или приостановить поставку ресурсов должнику. Но сначала его уведомят о предстоящем отключении и попросят погасить долг. Если он не исполнит просьбу, могут ограничить коммунальный ресурс. Сейчас в многоквартирном доме можно отключать три вида ресурсов: электричество, горячее водоснабжение и водоотведение. Но на практике сделать это достаточно сложно.

4. Обращение в суд за взысканием задолженности. Управляющая компания и ресурсоснабжающая организация вправе обратиться в суд за взысканием задолженности. По решению суда в счет погашения долга может быть изъята бытовая техника, наложен арест на автомобиль и недвижимость, банковские счета и ценные бумаги.

5. Выселение неплательщиков. Законодательство позволяет выселить потребителя за долги по ЖКХ. Но это крайняя мера, и обычно она распространяется на муниципальное жилье. «Не допускается обращение взыскания на жилое помещение или его части, если для должника и членов его семьи это единственное пригодное для постоянного проживания помещение», — отметил юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Дмитрий Кириллов.

Рассрочка

Прежде всего, должнику следует обратиться непосредственно в организацию, перед которой у него образовался долг, с заявлением о предоставлении информации о его размере и правильности начисления, рекомендует эксперт Общественного совета при Минстрое России, директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Если платежи начислены правильно, а долги подтвердились, человек может попросить организацию дать ему возможность погасить долг в рассрочку. Для этого нужно с заявлением обратиться в управляющую компанию или напрямую к поставщику ресурса, если заключены прямые договоры. «Представление рассрочки означает, что долг будет гаситься частями в течение такого количества месяцев, о котором договорились потребитель и организация, предоставляющая коммунальную услугу», — отметила Ирина Генцлер.

После предоставления рассрочки в самом платежном документе появляется информация о ней и размер ежемесячного платежа. Рассрочка не освобождает должника от текущих счетов.

Законодательство не регулирует условия предоставления рассрочки. В начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные ведомства региона разработать систему рассрочки платежей за коммунальные услуги и не начислять штрафы жителям региона за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию. Решение облегчить ежемесячный платеж жителей он объяснил холодной зимой, из-за которой в домах выросло энергопотребление и увеличились платежи. В ближайшее время власти введут рассрочку коммунальных платежей для ряда городских округов, в частности для Подольска, Мытищ и Лобни.

Коммунальные каникулы

Если денег на оплату коммунального долга нет совсем, то необходимо договариваться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о предоставлении отсрочки или каникул — погашение долга (в один прием или частями) через какой-то период времени. При этом отсрочка, как и рассрочка, не снимает обязанностей с человека платить за ЖКХ по текущим счетам.

Можно попробовать обратиться в организацию, исполняющую коммунальные услуги, с просьбой о предоставлении отсрочки не только по погашению долга, но и по внесению текущих платежей (например, до того месяца, с которого начнется предоставление субсидии). Но решение о таких каникулах зависит исключительно от доброй воли этой организации, — отмечает Ирина Генцлер.

Законодательство не регулирует условия, на которых можно достигнуть такой договоренности, это договоренность двух сторон, подтвердила председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева:

Есть прецеденты, когда люди, у которых нет денег, договариваются отработать свой долг за счет труда — работают дворниками или уборщиками. Но иногда условия, которые выставляют управляющие компании или ресурсники, очень жесткие — дешевле взять кредит и заплатить.

Поэтому, если у человека совсем нет средств на оплату коммунальных услуг, необходимо также как можно быстрее обратиться за субсидией.

Рекомендация

Достигнутые договоренности по поводу погашения долга обязательно должны быть оформлены в виде письменного соглашения о погашении задолженности, содержащего условия отсрочки или рассрочки. Соглашение подписывается потребителем и уполномоченным представителем организации — исполнителя коммунальных услуг.

Субсидии и льготы

Еще один вариант решения проблемы коммунальных долгов — это субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она выплачивается, если расходы на оплату ЖКУ превышают определенный порог совокупного дохода семьи. В каждом регионе этот показатель разный. В большинстве субъектов — 22% от совокупного дохода семьи. Но может быть и меньше (например, в Москве — 10%).

Для получения самой субсидии нужно либо не иметь долгов вовсе, либо иметь договоренность с поставщиками жилищных и коммунальных услуг об их постепенном погашении. После получения субсидии также важно не допускать просрочку платежа более чем за два месяца — иначе субсидию перестанут выплачивать, — уточняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль».

Получателям субсидий необходимо каждые полгода подтверждать уровень доходов. Чтобы воспользоваться субсидией, нужно обратиться в уполномоченный орган по месту постоянного жительства или МФЦ. Москвичи могут сделать это на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Помимо субсидий, также существуют различные льготы на оплату услуг ЖКХ. Их могут получить отдельные категории граждан — ветераны, военные, люди, состоящие на инвалидности, их семьи, малоимущие, дети-сироты, пенсионеры и т. д. Размер субсидий зависит от конкретного региона и льготной категории.

Списание долгов

Законодательство позволяет списывать коммунальные долги. Но это касается случая, когда пропущен срок исковой давности — три года.

Если задолженность за коммунальные услуги более трех лет, то в судебном порядке можно заявить о пропущенном сроке исковой давности и суд откажет во взыскании задолженности. То есть суд взыщет долги только за последние три года, — поясняет Вита Завацкая из АЮР.

Также возможно списание задолженности, если должник признан банкротом. Это означает что по решению суда он освобожден от уплаты долгов, а у поставщика коммунальной услуги имеется основание списания задолженности в соответствии с принятым судебным решением.

Но следует учитывать, что абонент не освобождается от уплаты текущих начислений за услуги ЖКХ, — говорит эксперт.

Физлицо имеет право самостоятельно инициировать процедуру банкротства, уточнил Дмитрий Кириллов. Сейчас существует два варианта банкротства физического лица: внесудебное (если общий размер задолженности от 50 до 500 тыс. руб) и судебное (если требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб.).

Банкротство физического лица — это серьезная процедура, требующая финансовых и временных затрат. Кроме того, отсутствует однозначная гарантия, что физическое лицо будет освобождено от задолженности, поскольку существуют установленные законом ограничения для освобождения лица от задолженности, — предупреждает юрист.

Списание задолженности возможно в связи со смертью должника. Однако, когда жилье передается по наследству, вместе с ним наследник получает и обязанность выплачивать долги. Также списание долгов по ЖКХ допускается на основании вынесенного судебным приставом постановления о невозможности взыскания задолженности.

Источник: РБК-Недвижимость