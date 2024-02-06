Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | «Нива» геройски погибшего севастопольца-участника СВО отправится воевать на фронт
актуально в республике
«Нива» геройски погибшего севастопольца-участника СВО отправится воевать на фронт
фото: ВО «Мы вместе — Севастополь»

«Нива» геройски погибшего севастопольца-участника СВО отправится воевать на фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:51 06.02.2024

Мать бойца обратилась в волонтерскую организацию «Мы вместе — Севастополь» с просьбой отправить машину ее погибшего в ходе специальной военной операции единственного сына на фронт. У мужчины остался автомобиль «Нива», который больше полугода стоит без движения.

Сын погиб на фронте, а его машина осталась. Пусть теперь она помогает его товарищам, — цитирует пресс-служба штаба «Мы месте — Севастополь» слова женщины, пожелавшей остаться неизвестной. — Мне эта машина не нужна, пусть лучше она у военных будет и там работает. Сможете передать?

Как сообщили «Севастопольской газете» волонтеры, после обращения женщины, они связались с представителями 810-й бригады морской пехоты. Бойцы откликнулись и приехали осмотреть транспорт, автомобиль оказался не на ходу. Но «за ленточкой» транспорт необходим, поэтому военные отбуксировали «Ниву» в ремонтную мастерскую. В ближайшее время машина отравится на передовую.

Узнайте больше:  Севастопольский морской аквариум-музей: коллекция пополнится новыми экземплярами

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 41

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.