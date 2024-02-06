«Нива» геройски погибшего севастопольца-участника СВО отправится воевать на фронт

Мать бойца обратилась в волонтерскую организацию «Мы вместе — Севастополь» с просьбой отправить машину ее погибшего в ходе специальной военной операции единственного сына на фронт. У мужчины остался автомобиль «Нива», который больше полугода стоит без движения.
Сын погиб на фронте, а его машина осталась. Пусть теперь она помогает его товарищам, — цитирует пресс-служба штаба «Мы месте — Севастополь» слова женщины, пожелавшей остаться неизвестной. — Мне эта машина не нужна, пусть лучше она у военных будет и там работает. Сможете передать?
Как сообщили «Севастопольской газете» волонтеры, после обращения женщины, они связались с представителями 810-й бригады морской пехоты. Бойцы откликнулись и приехали осмотреть транспорт, автомобиль оказался не на ходу. Но «за ленточкой» транспорт необходим, поэтому военные отбуксировали «Ниву» в ремонтную мастерскую. В ближайшее время машина отравится на передовую.
источник: «Севастопольская газета»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму