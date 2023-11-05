«Ночь искусств – 2023»: яркое завершение праздника в Музее обороны Севастополя

Ежегодно в начале ноября Музей обороны Севастополя распахивает двери для посетителей Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году основной площадкой стал ретрокинотеатр «Украина», который подарил почти двум тысячам севастопольцев праздник истории, культуры и искусств.

На входе в кинотеатр «Украина» гостей встречали офицер и горожанки в костюмах периода Крымской войны. Здесь была организована фотозона, стилизованная под орудийный дворик и шлагбаум часового – все желающие могли сделать снимок на память в настоящей военной форме.

Пять тематических мастер-классов подарили гостям праздника незабываемые эмоции. На «Школе каллиграфии» посетителей встречали гувернантки в образах середины XIX века, которые рассказывали об основах дореволюционного письма и учили писать гусиными перьями и чернилами. На мастер-классе по созданию куклы-мотанки и взрослые, и дети мастерили русский оберег, ставший приятным воспоминанием о празднике. Расписать деревянный магнитик и узнать о героях Первой обороны Севастополя смогли все желающие в фойе кинотеатра «Украина». Для тех, кому предпочтительней активное времяпровождение, был организован мастер-класс по исполнению матросского танца «Яблочко». На другой интерактивной точке гости могли изучить, как зашифровать своё послание с помощью флажного семафора.

Посетителям, которые хотели открыть для себя новые факты из истории, была организована экскурсия по выставке «Огнестрельное оружие из фондов Музея обороны Севастополя». Им рассказали о коллекции отечественного и иностранного стрелкового оружия, винтовках и карабинах, показали пистолеты и револьверы, пистолеты-пулеметы и пулеметы.

Кроме того, познакомиться с предметами из музейного собрания можно было и на второй выставке «За чаем не скучаем». Самовары и чайники, предметы сервировки чайного стола и упаковки кондитерских изделий конца XIX века – все это вызывало особый интерес у посетителей. А для того, что закрепить полученные знания от услышанного на выставке, гостям было предложено посетить «Чайный салон». Здесь дамы и господа делились тонкостями чайного этикета и деталями сервировки стола.

На «Ночи искусств» в ретрокинотеатре «Украина» можно было не только узнать новые факты из истории Севастополя, но и блеснуть своими знаниями. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» объединила знатоков за общим столом, а опытные методисты Музея обороны Севастополя устроили импровизированный лекторий, чтобы не оставить без внимания вопросы от участников интеллектуального состязания.

Особой популярностью среди подростков пользовался квест «По бастионам Севастополя». В форме настольной игры участники проходили по линии укреплений от первого до седьмого бастиона, отвечали на вопросы по истории обороны Севастополя и выполняли игровые задания. Почти у каждой команды квеста была группа болельщиков в лице родителей, бабушек и дедушек, которые всячески старались внести свою лепту в победу команды.

Вниманию любителей музыки, театра и творчества была представлена концертная программа. Литературно-музыкальная композиция «Севастополь и Крым» в исполнении театральной студии Малой академии наук напомнила всем о героях Первой обороны Севастополя, о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Вместе с юными актёрами зрители перенеслись в наше время через путешествие по уникальным природным достопримечательностям Крыма и Севастополя.

Концерт народной музыки от Культурного комплекса «Корабел» собрал в холле кинотеатра аншлаг. В исполнении народного оркестра русских народных инструментов имени К. Смирнова прозвучали мелодии и композиции, которые близки каждому русскому человеку.

Ярким завершением праздника в Музее-заповеднике стал показ фильма «Оборона Севастополя». Кинокартина 1911 года предстала перед зрителями в новом формате: в «живом» сопровождении военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии. Кроме того, фильм озвучен с участием и народного севастопольского коллектива «Русь», голосом легендарного фильма стал голос народного артиста России Виктора Сухорукова. Проект реализован при поддержке отделения РВИО в г. Севастополе.

Красивые костюмы, театрализованные постановки, разнообразная концертная программа. Так 4-го ноября прошла ежегодная акция «Ночь искусств».

Огромное спасибо всем, кто решил провести «Ночь искусств – 2023» вместе с Музеем обороны Севастополя! Надеемся, наша программа пришлась вам по душе, подарила много впечатлений и музейщикам, представших в образах горожан середины XIX века, удалось создать для вас атмосферу ушедшей эпохи. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в Музее обороны Севастополя! — отмечают в пресс-службе ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя».

источник: пресс-служба ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»