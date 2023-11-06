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«Ночь искусств» в Севастополе: как это было

«Ночь искусств» в Севастополе: как это было

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:23 06.11.2023

В День народного единства в Севастополе традиционно состоялась всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятие проходило под девизом «Россия объединяет».

Традиционно «Ночь искусств» прошла в театрах, кинотеатрах, музеях, библиотеках, дворцах и клубах Севастополя. Видно, что интерес горожан растёт. Например, около 4 тысяч севастопольцев посетили мероприятия в наших библиотеках. Также накануне мы открыли библиотеку-филиал №22, и там уже прошла акция!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Анжелу Сумакову.

У севастопольцев и гостей города была возможность бесплатно не только прикоснуться к прекрасному и погрузиться в творческую атмосферу, но и углубить свои знания по истории, познакомиться лучше с культурой и традициями народов России.

«Ночь искусств» в Севастополе: как это было «Ночь искусств» в Севастополе: как это было «Ночь искусств» в Севастополе: как это было «Ночь искусств» в Севастополе: как это было «Ночь искусств» в Севастополе: как это было

В акции приняли участие более 50 различных культурно-образовательных учреждений Севастополя, в том числе библиотеки, дворцы культуры, музеи. В программе мероприятий были как театрализованные интерактивные экскурсии, исторические кинопоказы и детские мастер-классы, так и организация пунктов сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Ночь была очень наполненной событиями, так много всего узнала, успела посмотреть. В такой день чувствуется единение с людьми, с городом, со страной! Уже не могу дождаться следующего года, чтобы снова поучаствовать в этой акции, – отмечает жительница Севастополя Мария.

«Ночь искусств» прошла во всех районах города, включая сëла. Основными площадками стали музей-заповедник «Херсонес Таврический» с насыщенной дневной программой, Музей обороны Севастополя с интерактивными историческими экскурсиями и музыкальными представлениями и культурный центр «Корабел», в котором прошло иммерсивное мероприятие «V одном строю с искусством». Кроме того, в Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого состоялась специальная экскурсия «Учителя и ученики», приуроченная также к Году педагога и наставника.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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