Ночь музеев #НебесныеCимволы в Херсонесе Таврическом. Византийская экспозиция

15 мая Херсонес Таврический в пятый раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия «античные боги» в исполнении профессиональных актеров познакомят посетителей с древними символами небесного свода. Двери музея-заповедника будут открыты для всех желающих с восьми вечера до трёх часов ночи. Приглашаем Вас провести эту ночь в Херсонесе Таврическом.

На протяжении всей акции продолжат работать постоянные и временные экспозиции. До 03:00 у вас будет возможность увидеть уникальные предметы, предоставленные фондом музея специально для акции. В зале византийской экспозиции гости увидят ювелирные украшения античного периода. На витринах будут представлены уникальные находки самых разнообразных типов: серьги с каплевидной вставкой и подвеской в виде стилизованной амфоры, серьга в виде головы льва, вставка синего стекла с инкрустацией золотой проволокой в виде виноградного листа и другие украшения из фондов Херсонеса, — анонсируют в пресс-службе «Херсонеса Таврического».

В постоянной византийской экспозиции представлено большое разнообразие находок средневекового периода. Экспонаты иллюстрируют различные стороны жизни Херсонеса – Херсона IV–XIV веков. Гости увидят стеатитовые иконы с образами Христа, Богоматери и святых, мраморные капители колонн и мозаики из христианских храмов, глазурованную (поливную) керамику, пришедшую на смену античной краснолаковой посуде.

Также посетители увидят новую капсульную выставку «ЕВЛОГИЯ. Паломнические реликвии от Херсонеса до Иерусалима». Слово «евлогия» в переводе с греческого языка означает «благословение», и такое же название имеют предметы, приобретаемые паломниками в Святых местах (как в эпоху Средневековья, так и в наши дни). И у нас на этой экспозиции представлены находки как времён византийского Херсона, так и современные атрибуты паломничества из разных уголков мира. Гости узнают, как на протяжении столетий сохранялись паломнические центры и связанные с ними определённые типы евлогий.

Приглашаем вас провести акцию «Ночь музеев» вместе с Херсонесом и окунуться в атмосферу многовековой истории древнего города. «Ночь музеев» в Херсонесе – это мероприятие, которое может посетить любой желающий (плата за вход не взимается). Мы ожидаем большое количество гостей и в этой связи напоминаем о мерах предосторожности при посещении музея-заповедника и о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

иллюстрации: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»