Ночь музеев в Херсонесе Таврическом — как это было

15 мая Херсонес Таврический традиционно, пятый год подряд, стал площадкой всероссийской акции «Ночь музеев», приняв в своих стенах почти двенадцать тысяч человек. Привычное убранство музея-заповедника преобразилось в тематическую театрализованную постановку, разделенную на интерактивные площадки с фотозонами, выставками, сказочными декорациями и богами античных мифов.

Ежегодно в «Ночь музеев» мы стремимся подарить севастопольцам и гостям нашего города ощущение праздника. И после затяжной пандемии, за время которой все успели соскучиться по интересным культурно-массовым и музейным мероприятиям, мы подготовили необыкновенно насыщенную программу. Оригинальные театральные решения, выступления актёров в образах олимпийских богов, вокальные, музыкальные и танцевальные номера в исполнении ведущих артистов Севастополя сделали Херсонес центром слияния искусств и местом встречи с культурой, — цитирует пресс-служба директора музея-заповедника Елену Морозову.

В этом году «Ночь музеев» прошла под девизом «Больше, чем музей», и праздничное мероприятие, говорят специалисты, в Херсонесе Таврическом – яркий тому пример. Многочисленные посетители смогли прикоснуться к прекрасному на выставках ювелирных украшений и гемм из фондов музея-заповедника, узнали много нового на мастер-классах по чеканке монет и причёскам жительниц Эллады, познакомились с «античными богами» во время театрализованных представлений, увидели ночное небо в телескоп, посетили купольный планетарий и многие другие интересные площадки.

В то время, как на древнейшей театральной площадке Северного Причерноморья, как и две с половиной тысячи лет назад, ведущие артисты Севастополя устраивали театрализованные представления, ценители истории устремились в экспозиционные и выставочные залы музея. Посетители музея выстроились в длинные очереди, чтобы воочию увидеть предметы, которые впервые экспонировались. За семь часов работы более трех с половиной тысяч человек воочию увидели богатство фондовой коллекции музея.

Великолепные ювелирные украшения, некогда выполненные искусными мастерами античной эпохи, стали настоящим открытием для ценителей прекрасного. Серьги изящной работы с подвесками в виде виноградной грозди, головы льва, амфорок на подставке и стеклянных бусин на цепочках удивляют и по сей день мастерством ювелиров, которые их некогда создали в первых веках нашей эры.

Пока одни посетители знакомились с уникальными изделиями из золота, другие с большим интересом изучали прекрасно сохранившиеся поделочные камни с углублёнными и выпуклыми изображениями (геммы). В древности они использовались херсонеситами в качестве вставок для перстней и других ювелирных украшений, служили удостоверяющими печатями и амулетами для своих владельцев Посетители «Ночи музеев» увидели застывшие в камне миниатюрные изображения мифологических персонажей, различных животных, птиц и насекомых, а также сцены религиозного и бытового характера.

Для любителей средневековой истории были открыты для посещения залы византийской экспозиции, где было представлено более трех тысяч предметов. Стеатитовые иконы Христа, Богоматери и различных святых, изящные капители мраморных колонн, символичные узоры храмовых мозаик, глазурованная (поливная) керамика и многое другое знакомили гостей музея с жизнью Херсонеса – Херсона IV–XIV веков.

Для ценителей классической музыки работала интерактивная площадка на смотровой рядом с памятником Андрею Первозванному, где посетителей встречали Гелиос и Селена (покровители Солнца и Луны) в исполнении заслуженного артиста России и Украины Евгения Журавкина и заслуженной артистки России Ольги Панкратовой. Театрализованное шоу сопровождалось танцем изящных балерин под аккомпанемент кроссовер-квартета. Во время исполнения артистов прозвучали известные произведения: «Шторм» А. Вивальди, «Ave Maria» Каччини и другие композиции. Выступление артистов впечатлило каждого зрителя, а знакомство с древнегреческими богами принесло им много положительных эмоций.

После полуночи гостей заповедника в Византийском дворике ждал особый сюрприз – под звездным небом Херсонеса Таврического прозвучали оперные арии в исполнении певиц Марии Мандзий (заслуженная артистка Севастополя) и Арзы Меджитовой. Перед началом выступления заслуженная артистка России Ольга Панкратова в образе богини Луны Селены прочла орфические гимны, воспевающие ночь и звезды. После прослушивания классических композиций на территории живописного Византийского дворика зрителей переполняли эмоции. Виртуозное исполнение оперных арий никого не оставило равнодушным, чарующей музыкой прониклись все присутствующие.

Для тех, кто стремился расширить горизонт своих знаний о небесных светилах, ставших темой «Ночи музеев», были организованы особые мини-экскурсии по звёздному небу Херсонеса Таврического. Через большой телескоп многие наши гости рассмотрели яркую Луну, а затем услышали рассказ экскурсовода о светилах, которые видны на крымском небосклоне в это время. Однако и на этом сюрпризы не закончились! Ведь впереди была встреча с богом Ураном в исполнении заслуженного артиста Севастополя Д. Высоцкого. Планетарий расположен у экспозиции «Сад камней», подарил всем желающим шанс узнать о том, какими были самые узнаваемые созвездия (Большая и Малая Медведицы, Орион, Лира, Кассиопея) во времена Древней Греции и Египта, как они выглядят сейчас и какими их увидят наши потомки через тысячи лет.

Пока слух гостей услаждали чарующие звуки скрипки, флейты, рояля, ксилофона, барабанов и других музыкальных инструментов, а взор – выступления актёров и танцевальных коллективов, прочувствовать дух античного Херсонеса помогали реконструкторы, которые встречали гостей в саду миниатюр. И малыши, и взрослые с огромным удовольствием чеканили монеты именно так, как это делали сотни веков назад. К жительнице полиса выстроились очереди из юных красавиц, чтобы опытная мастерица заплела им волосы на греческий манер. Словно сошедшие со страниц истории, они делились с посетителями музея секретами женской красоты давно ушедшей эпохи и рассказывали об искусстве приготовления красок в период античности.

Мы искренне благодарны всем, кто решил провести «Ночь музеев» в Херсонесе Таврическом! Нам бесконечно приятно, что из многочисленных площадок мероприятия вы выбрали именно территорию древнего города! Надеемся, что эта волшебная майская ночь оставит в ваших сердцах самые добрые воспоминания, и говорим всем – до новых встреч! — отмечают организаторы события.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»