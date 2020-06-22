Ночью 22 июня в Севастополе зажгли «Свечу памяти»

22 июня 1941 года в 3:13 на Севастополь упали первые донные мины. Приняла их улица Подгорная (ныне улица Нефёдова). В ночь на 22 июня, но уже в 2020 году, севастопольцы присоединились к Международной акции «Свеча памяти».

Историки до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос – кто именно за шестьдесят минут до официального начала войны, в три часа ночи, начал бомбардировку Севастополя? Кто написал первую главу в истории 22 июня как Дня памяти и скорби? В полдень нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной. И в этом выступлении он произнесет фразу, ставшую главным лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Мы победили, но цена у этой Победы такова, что даже сейчас, 75 лет спустя — боль не отпускает, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

В 3:13 перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. из свечей выложили слово «ПОМНИМ!» и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

«Волонтеры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя – образ матроса по мотивам картины А.А. Дейнека «Оборона Севастополя».

По традиции, с Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя