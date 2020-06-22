Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Ночью 22 июня в Севастополе зажгли «Свечу памяти»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти"

Ночью 22 июня в Севастополе зажгли «Свечу памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 9:59 22.06.2020

22 июня 1941 года в 3:13 на Севастополь упали первые донные мины. Приняла их улица Подгорная (ныне улица Нефёдова). В ночь на 22 июня, но уже в 2020 году, севастопольцы присоединились к Международной акции «Свеча памяти».

Историки до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос – кто именно за шестьдесят минут до официального начала войны, в три часа ночи, начал бомбардировку Севастополя? Кто написал первую главу в истории 22 июня как Дня памяти и скорби?  В полдень  нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной.  И в этом выступлении он произнесет фразу, ставшую главным лозунгом войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Мы победили, но цена у этой Победы такова, что даже сейчас, 75 лет спустя — боль не отпускает, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева. 

В 3:13 перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. из свечей выложили  слово «ПОМНИМ!» и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

«Волонтеры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя – образ матроса по мотивам картины А.А. Дейнека «Оборона Севастополя».

Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти" Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти" Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти" Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти" Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти" Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти"

По традиции,  с Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».

Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти" Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти"

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ночью 22 июня в Севастополе зажгли "Свечу памяти"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.