Ночью — без осадков, но днём — возможны дожди. Погода в Крыму

Во вторник в Крыму ночью без осадков; днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 21°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую, солнечную погоду; температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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