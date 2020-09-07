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Ночью - без осадков, но днём - возможны дожди. Погода в Крыму
фото: pixabay.com

Ночью — без осадков, но днём — возможны дожди. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:20 07.09.2020

Во вторник в Крыму ночью без осадков; днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 21°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую, солнечную погоду; температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Ночью - без осадков, но днём - возможны дожди. Погода в Крыму

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