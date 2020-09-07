Ночью — без осадков, но днём — возможны дожди. Погода в Крыму

Во вторник в Крыму ночью без осадков; днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 21°; днем 25…30°, в горах 19…24°. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую, солнечную погоду; температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .