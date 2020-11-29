Ночью — лёгкий, но мороз. Погода в Крыму

В ближайшие двое суток в Крыму без существенных осадков.
Ночью прохладно: от 2° мороза до 3° тепла; днем воздух прогреется до +9…+14°. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с; днем 1 декабря порывы до 15 м/с. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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