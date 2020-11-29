Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Ночью — лёгкий, но мороз. Погода в Крыму

crimeapress_news

Ночью - лёгкий, но мороз. Погода в Крыму
фото: SergeiMor (pixabay.com)

Ночью — лёгкий, но мороз. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:17 29.11.2020

В ближайшие двое суток в Крыму без существенных осадков.

Ночью прохладно: от 2° мороза до 3° тепла; днем воздух прогреется до +9…+14°. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с; днем 1 декабря порывы до 15 м/с. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Ночью - лёгкий, но мороз. Погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.