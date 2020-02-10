Ночью минусовая, днём плюсовая. Погода в Крыму

Во вторник и среду атмосферные фронтальные разделы Атлантического циклона обусловят в Крыму по-настоящему крымскую зимнюю погоду.

Мокрый снег, дождь, местами сильные осадки. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем +3…+8°. В четверг ветер ослабеет, осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .