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Ночью в горах под Судаком спасали семью туристов
Фото: ГУ МЧС России по РК

Ночью в горах под Судаком спасали семью туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 11.07.2021

Накануне вечером (в 21:00) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба, под Судаком заблудилась группа людей, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавших и сопровождению их в безопасное место, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

По итогу проведения поисково-спасательных работ спасено 3 человека, в том числе ребенок.

Ночью в горах под Судаком спасали семью туристов

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