Ночью в горах под Судаком спасали семью туристов

Накануне вечером (в 21:00) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба, под Судаком заблудилась группа людей, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению пострадавших и сопровождению их в безопасное место, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

По итогу проведения поисково-спасательных работ спасено 3 человека, в том числе ребенок.