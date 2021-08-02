penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Ночью в Севастополе ходить по улицам? Небезопасно, однако….

crimeapress_news



«Верево Сити»
Полиция задержала жителя Орловской области. Обманом выманивал у деньги у севастопольцев

Ночью в Севастополе ходить по улицам? Небезопасно, однако….

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 02.08.2021

Этот ночной инцидент в Севастополе произошёл по злому умыслу двух местных жителей, ранее судимых за кражи, мошенничество и грабёж.

Установлено, что инцидент произошёл недалеко от дома, где проживает 56-летний потерпевший. Увидев на улице прохожего с ограниченными возможностями здоровья, двое приятелей, предварительно сговорившись, набросились на мужчину, избили его, открыто похитили рюкзак, в котором находилось 350 рублей, сняли наручные часы и серебряный кулон, а затем скрылись в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемых. Ими оказались 33-летний местный житель и его 34-летний знакомый. Причастность задержанных к совершённому преступлению подтверждается их признательными показаниями и изъятым в ходе обысков похищенным имуществом, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ночью в Севастополе ходить по улицам? Небезопасно, однако....

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.