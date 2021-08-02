Ночью в Севастополе ходить по улицам? Небезопасно, однако....

Этот ночной инцидент в Севастополе произошёл по злому умыслу двух местных жителей, ранее судимых за кражи, мошенничество и грабёж.

Установлено, что инцидент произошёл недалеко от дома, где проживает 56-летний потерпевший. Увидев на улице прохожего с ограниченными возможностями здоровья, двое приятелей, предварительно сговорившись, набросились на мужчину, избили его, открыто похитили рюкзак, в котором находилось 350 рублей, сняли наручные часы и серебряный кулон, а затем скрылись в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемых. Ими оказались 33-летний местный житель и его 34-летний знакомый. Причастность задержанных к совершённому преступлению подтверждается их признательными показаниями и изъятым в ходе обысков похищенным имуществом, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», им грозит до 7 лет лишения свободы.