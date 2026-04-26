Ночная атака ВСУ на Севастополь: один человек погиб, четверо пострадали

ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель, — написал губернатор в канале на платформе «Мах».

Он также сообщил, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы. Повреждены также 17 частных домов и ряд объектов городской инфраструктуры.

В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии — выбито два окна. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев. Сейчас больница работает штатно.

Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены, — написал губернатор.

Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.

Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка, — добавил губернатор.

Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.

Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации, — заключил Развожаев.

источник: РИА Новости Крым