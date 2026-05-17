Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ночная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и ЛЭП
Новости Республики
Ночная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и ЛЭП
фото: © РИА Новости . Илья Питалев

Ночная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и ЛЭП

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 17.05.2026

В Севастополе в ночь на воскресенье военные отразили воздушную атаку – были сбиты 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы сбили 25 БПЛА над морем и разными районами города, – написал глава региона в своем канале в МАКС.

И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о следующих повреждениях.

Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы.

Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги. Укропаблики  публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС – это неправда, – проинформировал Развожаев.

Повреждены пять окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента в трех СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА, перечислил последствия атаки губернатор.

Узнайте больше:  Участникам контртеррористических операций обещают выплату за ранение

И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах и отойти от окон.

Также глава региона напомнил, что об опасных находках необходимо сообщать по номеру 112 и доверять только официальной информации.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.