Ночная атака ВСУ на Севастополь: повреждены дома и ЛЭП

В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы сбили 25 БПЛА над морем и разными районами города, – написал глава региона в своем канале в МАКС.

И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о следующих повреждениях.

Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы.

Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги. Укропаблики публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС – это неправда, – проинформировал Развожаев.

Повреждены пять окон в разных МКД в разных района города. В районе Фиолента в трех СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА, перечислил последствия атаки губернатор.

И призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах и отойти от окон.