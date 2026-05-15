Ночная погоня в Джанкое: 17-летний подросток вытался уйти от ППС через гаражи

Ночью в районе 2 часов 40 минут на переулке Удовицкого г. Джанкой экипаж Госавтоинспекции предпринял попытку остановить автомобиль ВАЗ-2107. Однако водитель требование проигнорировал и резко увеличил скорость.
Инспекторы начали преследование, к которому оперативно подключился автопатруль ППС. Нарушитель в попытке уйти от сотрудников полиции неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая реальную угрозу для других участников движения.
Полицейским удалось заблокировать машину в гаражном кооперативе. За рулем транспортного средства оказался 17-летний подросток, не имевший водительского удостоверения, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
В отношении несовершеннолетнего составлено несколько административных протоколов:
- за выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ);
- за невыполнение требования об остановке (ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ);
- за езду без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);
- за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).
Общая сумма штрафов составила порядка 40 000 рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы переданы для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.
Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
