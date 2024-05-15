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Ночная ракетная атака. Враг пытался атаковать аэродром Бельбек под Севастополем
Иллюстрация: Царьград

Ночная ракетная атака. Враг пытался атаковать аэродром Бельбек под Севастополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:06 15.05.2024

Этой ночью ВСУ предприняли попытку массированного ракетного удара по Крымскому полуострову. Наши системы ПВЛ сбивали западные «ATACMS» на подлете к западному побережью и в районе Севастополя. Судя по всему, основной целью врага стал военный аэродром Бельбек под Севастополем.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб «Hammer», американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. 

Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет  ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова, две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации властей Севастополя, в районе села Полюшко (это рядом с Бельбеком) из-за обломков сбитых ракет возник пожар – загорелась трава. Возгорание было оперативно ликвидировано. Также обломки ракет упали в районе улицы Федоровской (на Северной стороне) – обошлось без жертв и разрушений. А вот реальную опасность представляют собой неразорвавшиеся элементы кассетной части натовского боеприпаса. Вот такие.

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Ночная ракетная атака. Враг пытался атаковать аэродром Бельбек под Севастополем

Власти предупреждают севастопольцев: найдете такие – ни в коем случае не трогайте, вызывайте МЧС.

Уважаемые севастопольцы!  После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м. Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112, — обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

 

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