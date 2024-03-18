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Ночная спасательная операция: в горах близ Судака заблудились молодые, неопытные туристы

Ночная спасательная операция: в горах близ Судака заблудились молодые, неопытные туристы

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:11 18.03.2024

Ночью 17 марта (в 2:09) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что группа туристов вышла на прогулку в районе Солнечной Долины (близ Судака) и заблудились в горно-лесной местности.

Молодые люди не регистрировали группу в спасательных службах. К походу не были подготовлены. С собой не было запаса воды, тёплой одежды, удобной обуви, фонарика и прочих необходимых вещей. К счастью, удалось установить связь со спасателями Главного управления МЧС России по Республике Крым и вызвать помощь, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Туристы были оперативно обнаружены в удовлетворительном состоянии и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Всего от МЧС России в спасательной операции было задействовано: 2 человека личного состава и одна единица техники.

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