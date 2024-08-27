Ночное ДТП на автодороге «Грушевка — Судак»: водитель ВАЗа не справился с управлением

Сегодня в 03:55 в МЧС поступила информация о ДТП на автодороге «Грушевка — Судак», вблизи с. Переваловка. К месту происшествия направились сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС России по РК, «Скорой помощи» и ГИБДД.

По прибытии к месту аварии выяснилось, что водитель легкового автомобиля ВАЗ 2110 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на крышу кузова. Мужчина самостоятельно выбрался из машины и в медпомощи не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели при помощи такелажного оборудования стабилизировали автомобиль, а также провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП.

Фото: МЧС РК.

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