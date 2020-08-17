Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA — «перевертыш»

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA - «перевертыш»

Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA — «перевертыш»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:35 17.08.2020

Накануне поздно вечером (в 23:20) на востоке Крыма, в районе поселка Ленино произошло ДТП, в котором пострадал один человек. В ГИБДД уточнили: на автодороге «Ленино – Красногорка», в 200 метрах от трассы «Таврида» водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, наехал на препятствие (отбойник) с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП пострадал пассажир, личность которого устанавливается. С предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, резанная рана головы, алкогольное опьянение, доставлен в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы, — рассказали в ГИБДД.

Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA - «перевертыш»

На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA - «перевертыш»

Фото: KERCH.COM.RU

Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA - «перевертыш»

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.