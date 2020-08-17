Ночное ДТП на дороге «Ленино – Красногорка»: LADA — «перевертыш»

Накануне поздно вечером (в 23:20) на востоке Крыма, в районе поселка Ленино произошло ДТП, в котором пострадал один человек. В ГИБДД уточнили: на автодороге «Ленино – Красногорка», в 200 метрах от трассы «Таврида» водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, наехал на препятствие (отбойник) с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП пострадал пассажир, личность которого устанавливается. С предварительным диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма, резанная рана головы, алкогольное опьянение, доставлен в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы, — рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

Фото: KERCH.COM.RU