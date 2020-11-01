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Ночное ДТП на дороге «Воинка – Красноармейское» в Крыму: двое погибших
Фото: ГУ МЧС России по РК

Ночное ДТП на дороге «Воинка – Красноармейское» в Крыму: двое погибших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:26 01.11.2020

В ночь с субботы на воскресенье (в 2:10) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Красноперекопском районе, на автодороге «Воинка – Красноармейское» произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По предварительной информации есть пострадавшие, требовалась деблокация.  Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.

К месту происшествия были направлены отделение 29 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым, 3 бригады скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. По прибытию на место происшествия установлено, что автомобиль «Славута» съехал с дорожного полотна и опрокинулся в Северо-Крымский канал. В результате ДТП острадали 4 человека. К сожалению, 2 человека получили травмы не совместимые с жизнью, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели провели деблокацию находящихся в автомобиле людей, отключили аккумуляторную батарею. Пострадавшие с многочисленными травмами были доставлены в Центральную городскую больницу Красноперекопска.

Ночное ДТП на дороге «Воинка – Красноармейское» в Крыму: двое погибших

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