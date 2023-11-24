Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадал водитель. Жуткая авария произошла чуть позднее полуночи на объездной крымской столицы, в районе микрорайона Маршала Жукова.

24 ноября, в 00:20 водитель автомобиля «Geely Emgrand», 1997 года рождения, двигаясь по автодороге Западный обход в г. Симферополе, со стороны ул. М. Жукова в направлении пер. Киевского, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части, где въехал в бетонный столб. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С полученными травмами он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.