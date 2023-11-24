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Ночное на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб

Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:48 24.11.2023

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадал водитель. Жуткая авария произошла чуть позднее полуночи на объездной крымской столицы, в районе микрорайона Маршала Жукова.

Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб

24 ноября, в 00:20 водитель автомобиля «Geely Emgrand», 1997 года рождения, двигаясь по автодороге Западный обход в г. Симферополе, со стороны ул. М. Жукова в направлении пер. Киевского, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части, где въехал в бетонный столб. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С полученными травмами он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб Ночное ДТП на объездной Симферополя – легковушку «намотало» на столб

Фото: МВД по РК.

 

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