Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Погиб пешеход

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория», в котором погиб пожилой пешеход.

5 июля, в 00:05 часов на 57 км автодороги «Симферополь – Евпатория» 66-летний водитель автомобиля «HAVAL», двигаясь со стороны Евпатории в сторону г. Саки, в районе мемориала «Евпаторийскому десанту» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который по неустановленным причинам находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован, – сообщили в ГИБДД.

