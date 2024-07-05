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Ночное на трассе «Симферополь – Евпатория». Погиб пешеход

Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:27 05.07.2024

Шел с пляжа?

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория», в котором погиб пожилой пешеход.

5 июля, в 00:05 часов на 57 км автодороги «Симферополь – Евпатория» 66-летний водитель автомобиля «HAVAL», двигаясь со стороны Евпатории в сторону г. Саки, в районе мемориала «Евпаторийскому десанту» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который по неустановленным причинам находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован, – сообщили в ГИБДД.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Погиб пешеход

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